Zámek Linhartovy na Bruntálsku po rekonstrukci otevřel nové prostory

Zámek Linhartovy ve Městě Albrechtice na Bruntálsku se dnes po další etapě rekonstrukce znovu otevřel veřejnosti. Náklady přesáhly 20 milionů korun. Návštěvníci si poprvé mohou prohlédnout nové prostory, které v uplynulých měsících podstoupily rozsáhlou obnovu. Součástí poslední etapy je také nová informační recepce, připravované zázemí kavárny a moderní prvky, které mají zatraktivnit prohlídky především pro rodiny s dětmi. ČTK to řekla kastelánka Andrea Rzymanková.
"Opravovali jsme pět místností v prvním patře. Jednalo se o kompletní rekonstrukci. Místnosti jsme pak nechali vybavit audiovizuální technikou a virtuální realitou," uvedla. Stavební práce zahrnovaly mimo jiné nové podhledy, elektroinstalace, úpravy povrchů a další technické zázemí potřebné pro moderní návštěvnický provoz.
Starostka Města Albrechtice Jana Murová (ANO) ČTK řekla, že náklady na čtvrtou etapu přesáhly 20 milionů korun. "Zámek jsme v roce 2001 získali za korunu. Od té doby se do něj investovalo 100 milionů korun," řekla. Dodala, že investice ve výši dalších 200 milionů památka ještě potřebuje.
Výraznou novinkou je informační recepce, která má návštěvníkům poskytovat základní údaje o zámku a okolí. Navazovat na ni bude zámecká kavárna. Její interiér má připomínat historické prostředí objektu a rozšířit služby, které zámek návštěvníkům nabízí.
Nová etapa obnovy zároveň přináší výraznější využití moderních technologií. V prostorách zámku se počítá s interaktivními obrazovkami, audiovizuálními prvky, projekcemi, holografickou technikou a virtuální realitou. Technologie mají návštěvníkům nabídnout jiný způsob poznávání historie zámku a regionu.
"Nechtěli jsme pouze opravit další místnosti. Cílem bylo také vytvořit zázemí, které zámku umožní nabídnout návštěvníkům více služeb a modernější způsob prezentace historie," uvedla kastelánka.
Otevření nových prostor představuje další krok v dlouhodobé obnově památky, kterou vlastní Město Albrechtice. Rekonstrukce zámku se odehrává v několika etapách. Současná etapa navazuje na předchozí rozsáhlé stavební práce a zaměřuje se především na dokončení interiérů a vytvoření nového návštěvnického zázemí.
Součástí širšího projektu je také přeshraniční spolupráce s polskými partnery. Projekt Slezsko bez hranic IV – Po stopách bílé paní pracuje mimo jiné s novými formami prezentace kulturního dědictví a využitím digitálních technologií.
Zámek Linhartovy se tak po dnešním znovuotevření snaží spojit historické prostředí renesanční památky s moderním návštěvnickým provozem. Nové prostory mají být využívány pro výstavy, prezentaci historie i další kulturní a společenské aktivity.