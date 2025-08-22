Vyberete si z našich tipů?
Hradozámecká noc
Hned několik památek pořádá v sobotu Hradozámeckou noc. Například zámek v Raduni na Opavsku. „Vstupte do příběhu plného záhad, rodinných tajemství a špetky šlechtické rivality! Během Hradozámecké noci na zámku Raduň se z vás stanou pátrači, šifrantky a mistři dedukce. Čeká vás nezapomenutelný zážitek, kde hlavní roli hraje třetí kníže Blücher – muž, který proslul nejen svým titulem, ale i tím, že neustále měnil svou závěť. Jednoho potomka zvýhodnil, druhého přehlédl, třetímu zanechal… třeba stádo klokanů,“ popisují akci pořadatelé.
„Poslední vůle třetí knížete Blüchera se ztratila. Vaším úkolem bude vypátrat, co bylo skutečně jejím obsahem. Komu připadl perlový náhrdelník po babičce Larisch-Mönnichové? Kdo zdědil zámek, kdo palác, a komu zbyly jen oči pro pláč?“
Co návštěvníky čeká? „Volně se pohybujete zámeckými komnatami, hledáte indicie, luštíte otázky a skládáte si vlastní obrázek o rodinném dědictví. Pomáhat vám mohou i sloužící – mají nejen oči a uši všude, ale hlavně rádi mluví… a možná něco neprozřetelně prozradí,“ doplňují pořadatelé.
Kopřivnická pouť
Pouťovému jarmarku bude v sobotu i v neděli od 9.30 do 16 hodin patřit Sad Dr. E. Beneše v Kopřivnici. „K pouti neodmyslitelně patří také stánky s dobrotami, dekoracemi a dalšími lákadly. V sobotu i v neděli máme pro vás nachystána divadélka, hry i muziku,“ slibují pořadatelé. Sobota bude patřit například pohádce O ukradených nosech a děti se mohou těšit na dřevěné hlavolamy. Neděle bude ve znamení Cirkusového hašteření nebo Netradičního klaunování. Hrát bude goralská muzika Bukoň anebo kapela Červené víno Čokoláda.
Rainbow Run
Běžecký festival plný barev si můžete v sobotu vyzkoušet v Orlové. „Rainbow Run a Rainbow Fest se konají v Letňáku a lesoparku, program začíná ve 12.30,“ vysvětlují organizátoři. Připravené jsou soutěže pro nejmenší, kilometrový běh dětí, dvoukilometrový běh rodinný a v 16.20 startuje hlavní pětikilometrový Rainbow Run.
Lidové písně
„Na počest sběratele lidových písní a tanců v okolí Ondřejníku, vlasteneckého kantora Vincence Sochy, se pořádá ve Lhotce pod Ondřejníkem folklorní festival, nazvaný jeho jménem,“ uvádějí k sobotní akci v Beskydech organizátoři. „Neúnavný objevitel prastarých zvyků a obyčejů lašského kraje založil v roce 1936 národopisnou skupinu, později přejmenovanou na soubor Pilky, který působí ve Lhotce dodnes.“ Festival začíná ve 14 hodin a návštěvníci se mohou těšit na soubory Valášek, Ondrášek či Ondřejnica anebo Pustkovu cimbálovou muziku.
Hornický den
Noční prohlídky, přednášku i výstavu slibuje akce nazvaná Hornický den, která se v sobotu koná na ostravském Dole Michal. „Důl Michal vás srdečně zve na mimořádný večer věnovaný hornické historii, vzpomínkám a tvořivé atmosféře. V rámci Hradozámecké noci 2025 se uskuteční Hornický den, který nabídne program pro celou rodinu,“ uvádějí pořadatelé. „Připraveny budou dílničky pro děti i dospělé, vernisáž výstavy, přednáška i oblíbené noční komentované prohlídky areálu bývalého dolu.“ Akce začíná v 17 hodin a potrvá do 1 hodiny ráno.
Letní slavnosti vína
Letní slavnosti vína uvítá v sobotu zámecký park v Bruntále. „Ten se od 15 hodin promění v místo plné chutí, vůní a hudby. Letní slavnosti vína lákají nejen milovníky kvalitních moravských vín, ale i folklórních zážitků,“ uvádějí pořadatelé. Na akci se představí několik vinařství, k poslechu bude hrát cimbálová muzika FCM Radegast.