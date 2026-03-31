„Fico je ztělesnění zla.“ Českou a slovenskou vládu přivítal osamělý demonstrant

Josef Gabzdyl
Přímý přenos   12:22
Nepatří mezi nejznámější zámky v Česku ani v regionu, nyní se však Nová Horka dostala do centra pozornosti díky tomu, že jej česká vláda zvolila jako místo pro obnovené setkání se slovenskou vládou. Kromě novinářů na obě delegace dnes dopoledne čekal i osamělý demonstrant.

Na příjezdové cestě k zámku v místní části Studénky Nová Horka stojí muž středního věku, před sebou drží velkou popsanou ceduli. „Vlády ČR a SR, pro dnešek jste z Nové Horky udělaly místo s největší koncentrací zla a lidské ubohosti ve střední Evropě. Moc děkujeme za návštěvu, ‚morální elito‘ obou národů,“ hlásá jeden z nápisů v jeho rukou, s nimiž čeká na příjezd českých a slovenských vládních delegací, které si na zámku na úterý domluvily pracovní schůzku.

Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan Humplík ze Studénky. (31. března 2026)
Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan Humplík ze Studénky. (31. března 2026)
Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan Humplík ze Studénky. (31. března 2026)
Před zámkem v Nové Horce se při příležitosti setkání české a slovenské vlády objevil i tento billboard. (31. 3. 2026)
Společné zasedání vlady České republiky a Slovenské republiky na zámku Nová Horka u Studénky. Premiéři Andrej Babiš a Robert Fico.
„Jsem ideově založený člověk, hluboce věřící, a když se tady v mé blízkosti sejde taková koncentrace zla, myslím hlavně ze Slovenska, musím reagovat. Vyloženě si myslím, že pan Fico, to je ztělesnění zla,“ uvedl Jan Humplík ze Studénky.

Jeho osamělá demonstrace se obešla bez kontroverzí ze strany policistů, kteří Novou Horku při této příležitosti ve větším počtu hlídají. „Sám jsem se jich šel zeptat, kam můžu jít, abych nebudil nějaké kontroverze, takže čekám tady na příjezdové cestě,“ objasnil Humplík.

Policisté kvůli setkání vrcholných politiků hlídají všechny přístupové cesty k zámku i jeho okolí. Demonstranta tak poslali k antikonfliktnímu týmu, který je na místě také přítomen.

Členy slovenské vlády na zámek dopravil autobus, který je převezl z nedalekého mošnovského letiště. Český premiér Andrej Babiš a předseda vlády SR Robert Fico mají v Nové Horce podepsat memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Společně jednají také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

