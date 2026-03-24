Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Martin Pjentak
  15:22
Nečekané pozornosti se nyní dočkal barokní zámek v Nové Horce, místní části Studénky. Česká vláda Andreje Babiše si jej totiž vybrala pro společné zasedání s tou slovenskou Roberta Fica, které se uskuteční 1. dubna letošního roku. Finální přípravy pro setkání politiků začnou ve středu, bude například třeba posílit přenosovou síť a zámek se na deset dní zcela uzavře veřejnosti.
Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Obnovený barokní skvost: zámek v Nové Horce.
Zámek v Nové Horce láká i na přilehlý park a sousední přírodní rezervaci...
Jednou z perel prohlídkové trasy na Nové Horce je barokní kaple.
Zámecká kaple tvoří náboženské centrum obnoveného zámeckého areálu.
Kdysi se zde pořádaly slovutné večírky, díky nimž získal zámek v Nové Horce přezdívku Malá Vídeň. Poté, co v roce 1945 šlechtický rod Vetterů z Lilie o své hlavní sídlo přišel, stal se ze zámku na mnoho desetiletí ústav pro duševně nemocné ženy a barokní památka upadla v zapomnění.

Bývalá krása se jí začala vracet až v novém tisíciletí. když se změnila podoba péče o postižené. Ústav byl v roce 2016 zrušen a majitel zámku, Moravskoslezský kraj, začal s jeho postupnou rekonstrukcí. V roce 2020 se památka otevřela veřejnosti a nyní si ji vláda vybrala pro své společné zasedání s vládou Slovenska.

„Vláda ČR oslovila hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělicu, kraj pak vytipoval několik vhodných lokalit, které představil Úřadu vlády ČR. Na základě požadavků na prostorové možnosti, dostupnost a zajištění bezpečnostních opatření byl následně vybrán zámek Nová Horka,“ přiblížila volbu místa Miroslava Chlebounová z tiskového odboru kraje.

K zámku Nová Horka patří i divoká historka s dědou Leoše Janáčka

Jednou z výhod je, že nejsou potřebné žádné mimořádné ani speciální stavební či provozní úpravy. „Dočasně bude upraven bezpečnostní režim v areálu zámku i v jeho okolí. Z technických důvodů, zejména s ohledem na vysokokapacitní datové přenosy, přenosové vozy televizí a další mediální technologie, bude posílena kapacita elektrické energie a internetového připojení,“ podotkla Chlebounová.

Opravená část bude mít premiéru

„Připravuje se to už asi měsíc dva. Nejprve přijeli lidé z protokolu vlády podívat se na zámek, jestli jsou prostory dost reprezentativní a zda postačují účelu, pak sem postupně přijeli lidé z ochranky, z policie, z cateringu, ať vědí, jak si svou činnost naplánovat,“ uvedl Kryštof Hynar, kastelán zámku Nová Horka, který je současné době pobočkou Muzea Novojičínska.

Podle jeho slov bude k setkání sloužit celý areál zámku, tedy nejen zpřístupněné přízemí, ale i druhé a třetí podlaží po čerstvě dokončené rekonstrukci. Personál památky se na akci a její přípravě podílet nebude. „Po nás prakticky nechtěli nic. Celé je to v režii protokolu vlády a kraje, já v podstatě budu jen otevírat dveře tomu, komu bude potřeba,“ dodal Hyvnar s tím, že zámek bude kvůli přípravě na setkání uzavřen v době od 25. března do 3. dubna. Od 4. dubna budou prohlídky opět probíhat podle běžné otevírací doby.

Strategická spolupráce a úsilí o mír. Česko a Slovensko spojí nové memorandum

„Jde to úplně mimo nás, dostali jsme do datové schránky pouze oznámení z Úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že zámek Nová Horka je v majetku kraje, řeší se celá záležitost na úrovni kraje a vlády,“ řekl také starosta Studénky Libor Slavík. „Jako výrazně významnou událost to nevnímáme, důležitější než zasedání vlády pro nás je, že konečně začala stavba železničního podjezdu,“ komentoval schůzku.

O jídlo se postarají studenti

O catering při setkání vlád se postará Albrechtova střední škola z Českého Těšína, jedna z příspěvkových organizací kraje. „Vždy při těchto návštěvách se snažíme dát prostor našim studentům, je to pro ně jedinečná příležitost získat zkušenosti a velká čest připravovat takové recepce. Studenti oboru kuchař budou vařit a studenti oboru číšník obsluhovat,“ upřesnila Chlebounová.

Vládní politici se tak mohou těšit na předkrm tvořený červenou řepou, kozím sýrem, vlašskými ořechy a pletýnkou. U polévky padla volba na hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi. Hlavních chodem bude svíčková na smetaně s houskovým a karlovarským knedlíkem, případně filé z candáta se zeleninovým ratatoullie. Menu uzavře domácí jablečný štrúdl.

Pro českého premiéra to nebude první návštěva tohoto zámku. Loni začátkem dubna se zde setkal se svými příznivci v rámci předvolební kampaně. Na společném setkání 1. dubna by měli Andrej Babiš a Robert Fico podepsat Memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Společně budou jednat také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.

První společné jednání vlád ČR a SR se uskutečnilo v roce 2012 v Uherském Hradišti jako vyjádření nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Dosud se konalo osm společných zasedání, naposledy v roce 2023 v Trenčíně.

