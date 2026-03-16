Moravskoslezský kraj letos podpoří pěti miliony korun rozvoj Technotrasy, která představuje nejzajímavější industriální památky v regionu. Peníze pomohou modernizovat současné expozice, vytvářet nové a zlepšovat infrastrukturu, aby měli návštěvníci při objevování technického dědictví regionu co nejlepší zázemí. Novinářům to dnes řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková (ANO).
"Technotrasa patří k nejúspěšnějším turistickým produktům našeho kraje. Každoročně přivádí k industriálním památkám tisíce rodin i aktivních seniorů. Je pro nás důležité, aby tato místa žila, byla atraktivní a nabízela kvalitní služby. Proto letos investujeme dalších pět milionů korun do jejich rozvoje," uvedl.
Instituce zařazené do Technotrasy budou moci o příspěvky teprve žádat. Loni pomoc kraje umožnila například kompletní obnovu lopatek s perutěmi na Větrném mlýně v Nových Dvorech u Bílovce. Nové prvky byly vyrobeny v původním technickém provedení, což přispělo nejen k navrácení historické podoby této dominanty, ale také ke zvýšení bezpečnosti a technického stavu památky.
"Důraz klademe také na modernizaci expozic. Pomohli jsme také expozici Městského muzea Rýmařov Hedva Český Brokát s pořízením 3D virtuálních prohlídek. Umožňují od loňského roku návštěvníkům prozkoumat výrobu tkaniny on-line, poznat výrobní postupy tkalcovství a na chvíli se přenést o desítky let nazpět," uvedla.
Technotrasa sdružuje 34 partnerů. Letošní novinkou jsou Dřevěnky na Borku, skanzen tvořený historickými domy lidí, kteří pracovali v třineckých železárnách. Jedinečný skanzen tvoří poslední dva dochované roubené domy z roku 1878, které jsou zapsané na seznamu kulturních památek.
Virtuální stezka je oblíbený nejen mezi obyvateli Moravskoslezského kraje, ale i mezi návštěvníky z dalších částí Česka. "Aby bylo plánování výletů za technickými památkami co nejjednodušší, vznikla v roce 2024 mobilní aplikace Technotrasa," řekla.