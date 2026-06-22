Zaměstnanci ČT a ČRo v Ostravě protestovali proti zrušení poplatků

Přibližně 200 zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a jejich sympatizantů se dnes v Ostravě sešlo před budovami těchto dvou médií. Zapojili se do dnešní výstražné stávky, jako výraz protestu byli oblečeni v černém. Mají obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti, nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Protesty se konaly také v Praze a v dalších regionálních studiích.
V poledne se protestující sešli před budovou Českého rozhlasu Ostrava u sochy Karla Kryla. V rukou někteří drželi transparenty s hesly: "Stávkujeme pro vás, ne pro politiky" nebo "Z regionu pro vás".
Před budovou rozhlasu jako první vystoupila předsedkyně Syndikátu novinářů ČR Ivana Šuláková. "Svoboda médií není otázkou levé nebo pravé politiky. Je to otázka toho, zda chceme žít ve společnosti, kde se pravda hledá prostřednictvím ověřováním faktů, nebo chceme žít ve společnosti, kde o tom, co je pravda, rozhoduje ten, kdo má právě největší moc," řekla. Podle ní lidé z nejvyšších pater politiky už teď média dehonestují. Snahu vlády označila za pokus zavřít ústa potenciálním kritikům.
Vláda změnu financování odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici uvádějí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.
V Ostravě se od budovy rozhlasu protestující přesunuli k ostravskému studiu České televize. Tam promluvila například kreativní producentka Lenka Poláková. "Argumentem je to, že jdeme proti něčemu, co je trend v dalších zemích Evropy. Není to pravda, ve Finsku je veřejnoprávní televize financována z mediální daně. Poplatek platí všichni občané. Debata tam o tom navíc v parlamentu trvala tři roky," řekla.
ČRo a ČT zahájily čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku dnes po půlnoci kvůli rozhodnutí vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.
Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají příští rok snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a ČRo uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.