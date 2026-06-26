Zaměstnanci Třineckých železáren musí ve vedru více odpočívat

Zaměstnanci hutní společnosti Třinecké železárny (TŽ) musí během tropického počasí více odpočívat. Firma posiluje i pitný režim. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Petra Macková Jurásková.
"V takto mimořádně teplých dnech se zaměstnancům nejen teplých provozů mění pracovní režim a musí častěji odpočívat. Řada pracovišť je dnes klimatizovaných, včetně kabin jeřábů i velínů," řekla mluvčí.
Klimatizované jsou podle ní už i odpočívárny a zaměstnanci se častěji střídají. "Dnes už se i v huti řada provozů zmodernizovala a podmínky nejsou tak dramatické jako v minulosti," uvedla mluvčí.
Jakmile teplota přesáhne 30 stupňů ve stínu, mají zaměstnanci nárok na dvojnásobné množství takzvaných ochranných nápojů v podobě nejčastěji slazených a neslazených minerálek. "Náklady na ochranné nápoje v huti loni dosáhly přes 11 milionů korun, zvýšená potřeba v horkých dnech představovala částku bezmála 260.000 korun," řekla Macková Jurásková.
TŽ jsou s podílem přibližně 97 procent na domácí produkci posledním integrovaným výrobcem oceli v České republice. Zaměstnávají přes 6500 lidí. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary.