Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

„V ranních hodinách, byla při práci v jedné z kopřivnických hal v areálu Tatry zraněna žena, která byla dle dostupných informací sražena vysokozdvižným vozíkem,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Třiapadesátiletá pacientka podle něj utrpěla poranění hlavy a vážné poranění nohy. Zasahující záchranáři mimo jiné ošetřili otevřenou ránu na noze a provedli znehybnění končetiny.
Ženu pak sanitka převezla do nemocnice v Novém Jičíně. Tamní lékař provedl akutní ošetření dolní končetiny. Pro podezření z rozsáhlého poškození nohy ji sanitka převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě.
Andrej Čírtek, mluvčí holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, do nějž kopřivnické firmy patří, pracovní úraz potvrdil. „Potvrzuji, že ve společnosti Tatra Trucks dnes ráno došlo k pracovnímu úrazu. Zaměstnankyni přejel vysokozdvižný vozík a způsobil jí otevřenou zlomeninu. Prodělala operaci a je v život neohrožujícím stavu. Tatra Trucks je v kontaktu s rodinou a událost šetří státní orgány,“ uvedl.