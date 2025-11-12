„Apelujeme, aby ekonomické zájmy nebyly favorizovány nad lidská práva a zdraví obyvatel městských obvodů Hrabová, Jih a Nová Bělá, které zápach z areálu dlouhodobě obtěžuje,“ sdělil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.
Stanovisko předal krajskému úřadu, který záměr firmy vyrábějící brzdové systémy posuzuje v rámci procesu vlivu na životní prostředí.
„Hejtmanství jsme poskytli také studii, kterou jsme zadali odborníkům z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava,“ doplnil náměstek.
Ze studie podle něj vyplývá, že právě provoz výroby brzdových systémů má zásadní vliv na zápach šířící se po okolí.
Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert
Podle vědců se provozem technologie takzvané studené plazmy uvolňuje například kyselina máselná. „Obáváme se, že navýšením kapacity a instalací další technologie bude docházet k častějším zápachovým epizodám,“ shrnul Boháč.
Představitelé společnosti se snaží závěry práce zpochybnit. „Obsahuje zásadní metodologické i měřicí nedostatky. Potvrdil to odborný posudek, který jsme si nechali zpracovat,“ řekl Tomáš Sedláček z Brembo Czech.
Podle Boháče jsou naopak důvodné pochybnosti o použité technologii výroby, která měla vést k eliminaci zápachu. Obyvatelé si dál stěžují. Řešení problému komplikuje fakt, že zákon nestanovuje žádné limity pro zápach.
Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava kritiku své studie ze strany společnosti Brembo odmítá. „Expertní posudek byl zpracován v souladu se zadáním, odborně a precizně a jeho součástí byla i doporučení pro zlepšení situace,“ komentovala mluvčí univerzity Jana Dronská.
Dodala, že je škola připravená odbornou stránku problému s firmami v zóně diskutovat. „Zpracovatelka posudku i univerzita jsou vstřícné a ochotné spolupracovat na dalších krocích. Pokud bude zájem, jsme připraveni spolupracovat na odborném řešení problému,“ uvedla Dronská.
Zápach opakovaně obtěžující obyvatele ostravské části Hrabová vychází podle zjištění vědců z tamní průmyslové zóny, a to z několika firem.
