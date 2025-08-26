Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud může pocházet, a zástupci města teď na příslušných firmách žádají nápravu. Krajský úřad navíc přezkoumává integrované povolení jedné z nich.
„Měření, které trvalo zhruba půl roku, jako původce zápachu označilo průmyslovou zónu Hrabová. Výsledky ukazují na dvě tamní společnosti, které při výrobě používají vlastní pece,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč.

Zápach trápí lidi v okolí zóny přes osm let a neustal ani po modernizaci provozů. „Je tady stále. Bohužel nyní v zákonu neexistuje limit pro pachy,“ uvedl starosta obvodu Jih Martin Bednář.

Podle Milana Slívy, starosty ostravské části Hrabová, bývá pach připomínající spáleninu cítit hlavně ráno: „Vcelku pravidelně, když chodím kolem osmé ráno na úřad.“

Vědci použili takzvanou metodu fingerprintu – porovnávání látek konkrétních zdrojů s látkami zjištěnými ve vzorcích ovzduší. Odběr vzorků a jejich identifikaci provedli v Česku dosud nepoužitými metodami.

Rozšíření výroby? Až po vyřešení zápachu

Starostové dotčených obvodů i zástupci magistrátu teď postupují společně. Jednají i se zástupci firem a vstoupili do několika administrativních procesů. Další koordinační schůzku mají v těchto dnech.

„Podali jsme podnět na krajský úřad a vstoupili jsme s připomínkami do procesu EIA jedné z firem, která si shodou okolností zažádala o rozšíření výroby. Je nepřijatelné rozšiřovat výrobu, když i v současném rozsahu řešíme zápach,“ konstatoval náměstek Boháč.

O rozšíření usiluje výrobce brzdových systémů Brembo Czech. Jeho záměr v dubnu připomínkovalo město Ostrava i obvod Hrabová. Ostrava ve svém vyjádření zmínila i studii VŠB-TU, jež zdroje zápachu hledala.

„Ze studie vyplývá, že provoz Brembo Czech má zásadní vliv na zápach vyskytující se ve výše uvedených lokalitách,“ stojí ve stanovisku s tím, že Ostrava s rozšířením výroby zásadně nesouhlasí.

Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert

I proto musí, podle rozhodnutí krajského úřadu, projít záměr rozšíření výroby podrobným prověřením vlivu na životní prostředí.

„Na základě studie VŠB-TU Ostrava, která poukazuje na skutečnost, že zápach může pocházet ze společnosti Brembo, a s tím spojuje provozní nekázeň, vede krajský úřad se společností Brembo přezkum integrovaného povolení pro stávající provoz, jehož předmětem je problematika pachových látek,“ doplnila zástupkyně mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová.

Hejtmanství navrhuje, aby firma u výduchů, kde emise neomezuje takzvaná studená plazma, jež likviduje pachové látky, nainstalovala kamery.

„Budou nepřetržitě kontrolovat čistotu vsázky. V případě, že se prokáže, že daný problém obtěžování pachy je způsoben právě provozní nekázní jednotlivců a problémem je skutečně znečištěná vsázka, pak kamery tento problém identifikují,“ dodala Chlebounová.

Nejspíše technologická nekázeň

O provozní nekázni a roli jednotlivců se uvažuje i proto, že pach není trvalý. „Příčinou bude spíš technologická nekázeň. Možná ráno, když přijdou na směnu, větrají, otevřou světlíky, brány. Měsíc zpátky jsme se zástupci firmy jednali a v posledních týdnech se situace opravdu zlepšila,“ odhaduje starosta Hrabové Slíva.

Druhou firmou by měla být podle zjištění MF DNES společnost ITT. „K provozu ITT je nutno ze strany krajského úřadu uvést, že nepodléhá režimu integrované prevence. Zařízení jsou provozována na základě složkového povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší, kde již byly podmínky zpřísněny na současný stav,“ uvedla Chlebounová s tím, že společnost má dospalovací zařízení, jež spaluje látky s potenciálem zápachu, a na všech výduších pecí i systém redukce zápachu pomocí suchého odpařování.

Redakce obě společnosti oslovila, zatím se nevyjádřily.

„Jsme rádi za pracovní místa, ale firmy musí najít techniky, aby neobtěžovaly okolí. Když se objeví zápach, jen ta firma ví, co se ve výrobě v tom čase dělo,“ dokončil Aleš Boháč.

