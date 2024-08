Po selhání plic byl čtyři měsíce na přístrojích, teď opět sám dýchá a mluví

Petr Paraska měl tak těžký zápal plic, že umělá plicní ventilace nestačila a lékaři jej hned po přijetí museli napojit na mimotělní oběh. Ačkoliv se předtím neléčil s žádnou chronickou nemocí, po napadení pneumokokem mu vůbec nefungovaly plíce.

Jeho stav byl během 135 dnů trvající hospitalizace často kritický. Teď jej ostravská fakultní nemocnice propustila, doléčí se v menší nemocnici.

„Dýchá se mi úplně úžasně, jenom trochu potřebuju podporu kyslíku. Jinak mě nic nebolí. Snažím se i snižovat analgetika, prostě super. Moc děkuji lékařům a všem zdravotníkům,“ neskrýval Paraska radost krátce po slavnostním rozloučení s ošetřujícím týmem stanice ORIM 3 Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Během léčby se několikrát ocitl ve velmi vážném stavu. „Opakovaně docházelo k prasknutí plíce. Opakovaně se musel drénovat hrudník. Další významná komplikace byla v podobě krvácení do dýchacích cest, které byly kompletně zalité krví. Zánět žlučníku v podobě septické ataky rovněž značně zkomplikoval léčbu,“ popsal staniční lékař Filip Burša.

Dodal, že za úspěšným zdoláním všech komplikací stojí desítky specialistů různých oborů.

Téměř po celou dobu napojení na mimotělní podporu byl Petr Paraska při vědomí a pracovali s ním i fyzioterapeuti. I s přístroji jej dokonce převezli ven na denní světlo také intenzivně šlapal na speciálním kole.

„Já jsem toho hodně prospal, teď snad půl roku nebudu spát. Něco si pamatuju, ale nedokážu popsat, jestli to byl sen, nebo realita,“ vzpomínal na svůj pobyt v nemocničním boxu muž, který mohl znovu promluvit až před čtyřmi dny, kdy byl odpojen od plicní ventilace.

Během léčby Petra Parasku i se všemi přístroji, jež zajišťovaly jeho životní funkce, lékaři a sestry na chvíli vyvezli ven. (18. 6. 2024)

„Nevybavuju si podobného pacienta, který by byl tolik měsíců v tak těžkém stavu, a nakonec jsme ho mohli předat do péče regionální nemocnice,“ řekl při překládání pacienta do sanitky Tomáš Glac, staniční sestra ORIM 3, který má na tomto oddělení dvacetiletou praxi.

Petra Parasku teď čeká pobyt v nemocnici v místě jeho bydliště a potom intenzivní rehabilitace. Při odjezdu členům svého ošetřovatelského týmu slíbil, že se za nimi brzy vrátí na návštěvu. „Po svých, samozřejmě,“ doplnil.