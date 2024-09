Celá Opava má zpět elektřinu. Bez proudu bylo 18 tisíc lidí

Bez proudu bylo do soboty například celé sídliště Kateřinky s 12 tisíci obyvateli nebo lidé v částech Vávrovice a Držkovice. Krátkodobé výpadky elektřiny ale postihovaly celé město.

„Můžou se ale i nyní ještě objevit případy některých jednotlivých bytů, kde se vyskytnou krátkodobé výpadky. Tyto situace řešíme. Důležité ale je, aby lidé před opětovným zapojením měli provedenou revizi zatopených rozvaděčů,“ dodal primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Problémem je nyní odpad

Velký problém nyní v Opavě je odpad z vytopených prostor. Lidé jej většinou vyhazují před domy, odkud je pak město nechá postupně odvážet. „Děláme blokové čištění. Uzavřeme ulici, který se kompletně vyčistí. Spolupracujeme s městkou i státní policií,“ řekl primátor. Odpadu je obrovské množství a už jej město pomalu nemá kam dávat. „Stále se může vozit do areálu Dukelských kasáren, kde máme překladiště. Místo bude otevřeno i o víkendu. „Hledáme nové místo, kam by se mohlo svážet. Teprve máme odvezeno 20 procent odpadu,“ uvedl. Dodal, že bahno a kaly se mohou odvážet do silážních jam společnosti Zemědělská v Kylešovicích.

Navrátil ve středu požádal dopisem vládu, aby vyhlásila nouzový stav a odložila krajské a senátní volby v zaplavených oblastech. Navrátil opakovaně tvrdil, že připravit volby v situaci krátce po ničivých záplavách bude velmi náročné. Navrátil zároveň kandiduje v senátorských volbách.

V Opavě povodeň zasáhla plochu o rozloze deseti kilometrů čtverečních a 6500 staveb.