Zástupci stran v Novém Jičíně podepsali koaliční smlouvu, mají těsnou většinu

Zástupci vítězného Našeho Nového Jičína, Zelených/Pirátů/TOP 09/STAN a strany Víc pro Nový Jičín - Sociální demokraté a nezávislí dnes v Novém Jičíně podepsali koaliční smlouvu. ČTK to řekla lídryně Našeho Nového Jičína Monika Vindišová. Nová koalice má v zastupitelstvu těsnou většinu 15 z 29 křesel.
Starostou by měl být Jiří Klein (Náš Nový Jičín), který je nyní ředitelem Městské policie Opava. Počet místostarostů se ze tří sníží na dva. První místostarostkou se stane lídryně Zelených/Pirátů/TOP 09/STAN Lucie Tovaryšová (Zelení) a druhým místostarostou nynější radní Andrej Droščín (Piráti).
Po osmi letech se do vedení města vrátí jako člen rady Jaroslav Dvořák, který byl v letech 2012-2018 novojičínským starostou za ČSSD (nynější SOCDEM). Náš Nový Jičín a Zelení/Piráti/TOP 09/STAN budou mít v radě po čtyřech místech, SOCDEM jedno.
Nová koalice na webu uvedla, že se ve svém programovém prohlášení zaměří na bezpečnost, transparentní hospodaření, podporu lokálního podnikání, modernizaci dopravy, výzvy v oblasti životního prostředí, rozvoj kultury a investice do veřejného prostoru i místních částí.
Volby ve městě vyhrálo nové uskupení Náš Nový Jičín, získalo devět mandátů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty. Třetí koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN bude mít čtyři zastupitele, čtvrtá ODS má tři mandáty. Po dvou křeslech budou mít na pátém místě KDU-ČSL, šesté Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a sedmá Víc pro Nový Jičín - Sociální demokraté a nezávislí.
Dosavadní koalici ve městě tvořilo ANO, KDU-ČSL, ODS a Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN. Tyto subjekty i nyní získaly tolik mandátů, že by jim to na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu stačilo, a také spolu uzavřely memorandum. Platnost memoranda ovšem skončila, poté co se jej formace Zelení/Piráti/TOP 09/STAN rozhodla vypovědět. Po delších vyjednáváních pak vznikla nová koalice.