Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Petra Sasínová
  15:02aktualizováno  15:02
Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za sebou, provozovatelům chybějí hosté i zaměstnanci. „Je to problém v celých Beskydech,“ varují.

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras ale musí bez občerstvení, horské chaty jedna za druhou zavírají. | foto: AOPK ČR

Na atraktivní červené hřebenovce mezi Visalajemi a Bumbálkou tak ubyla další možnost, kde se mohli lidé občerstvit, načerpat síly či přečkat nepřízeň počasí.

Předtím skončila chata Pod Konečnou. Chata Sulov v kdysi živém horském středisku Bílý kříž ve výšce přes 900 metrů nabízí už řadu let jen provizorní bufet v altánu, který mívá otevřeno omezenou dobu o sobotách a nedělích. Jeden z nejkrásnějších beskydských hotelů Kysuca kousek odtamtud na slovenské straně dlouhodobě chátrá.

Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná.

Božena Komorášová, majitelka bývalé turistické chaty

Vlastník Doroťanky ukončil provoz restaurace i individuální ubytování na konci minulého roku. Zájemci si mohou pronajmout jen celou chatu a bez služeb.

„Doroťanka bývala jistota. V pátky a soboty tam bývalo živo do noci. Místní se družili s chataři a ubytovanými. Dobře se tam vařilo. Je to konec starých časů,“ říká pětašedesátiletý Milan z Ostravy, který tam jezdí dvacet let.

Beskydy pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit

„Je to smutné. Mezi Visalajemi a Kmínkem, kde restaurace fungují celoročně aspoň o víkendech, už není prakticky nic,“ doplňuje Vladimír z Frýdku-Místku.

Chata leží na česko-slovenské hranici ve výšce přes 700 metrů v osadě Vjadačka obce Bílá. Postavili ji Němci za druhé světové války jako celnici pro vojáky, když hlídali hranici mezi protektorátem Čechy a Morava a slovenským státem. Pak sloužila jako rekreační zařízení Masokombinátu Martinov.

Lidé si nosí vlastní jídlo, v hospodě jen pijí

Manžel současné majitelky chatu koupil před devatenácti lety. „Ekonomické důvody nás nejprve donutily zavřít restauraci přes týden, pak jsme fungovali od pátku do neděle. Po covidu se turismus zvedl, ale poté to začalo zase upadat,“ vysvětluje majitelka Ivana Gabzdyl důvody zavření restaurace.

Začalo podle ní také přibývat lidí s vlastním jídlem, kteří si v hospodě dali jen pití. „Sto padesát korun za halušky přece není tak moc,“ míní.

S manželem má v Ostravě stavební firmu a Doroťanku chtěli mít pro radost. „Asi největší problém byl sehnat zaměstnance, kteří byli ochotni přistoupit na dlouhou a specifickou víkendovou směnu na horské chatě,“ dodává majitelka, která chatu nabízí k prodeji.

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

Na nouzi o zaměstnance naráží také Jiří Riebauer z Břeclavi, který koupil chatu Sněžná nedaleko Bumbálky a nepravidelně nabízí občerstvení z okýnka. „Miluji to tady, nastálo zde být ale nemůžu a provozovatele sháním marně. Je to problém v celých Beskydech,“ tvrdí.

Majitelka bývalé turistické chaty Na Konečné Božena Komorášová, která roky vedla tamní hospodu a zároveň tam bydlela, vidí problém jinde. „Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná,“ shrnuje.

Před pár lety zkusila hospodu pronajmout. Provozovatel se do chaty nastěhoval i s matkou, která pro hosty vařila, ale podnik neustál zákazy spojené s koronavirem, které navíc znemožnily přístup lidí ze Slovenska. „Otevírat už nemám v úmyslu,“ ujišťuje Komorášová.

Libušín zachránila dechberoucí rekonstrukce. Dřevo se kácelo po úplňku

Konci Doroťanky, vzdálené od Konečné po hřebeni přes tři kilometry, se nediví. Podle ní má na odliv hostů vliv také to, že vlastníci Biskupských lesů tam zakázali vjezd autům.

„Dnešní děti nechtějí moc chodit. Také starší lidé tam jezdili autem, udělali si procházku kolem, zašli na houby, dali si v hospodě oběd. To už nejde,“ líčí Božena Komorášová.

Ivana Gabzdyl z Doroťanky souhlasí, že to je jeden z faktorů úbytku hostů. „Na druhé straně Biskupské lesy nám vycházejí vstříc a vydávají povolení k vjezdu i ubytovaným,“ dodává.

Za chatami, na které se lanovkou nedostanete. K jedné ani nevede elektřina

Starosta Bílé Tomáš Kubačák uzavření Doroťanky lituje nejen kvůli turistům. „Je to špatné i pro tamní usedlíky, kteří se teď nemají kde setkávat,“ říká starosta.

Potvrzuje to Erika Vilimová z hrstky posledních rodin, které žijí na Vjadačce natrvalo. „Doufáme, že to koupí někdo, kdo bude chtít hospodu provozovat,“ říká Vilimová, která vede mateřskou školu v centru Bílé.

Turismu v oblasti by podle Kubačáka mohla prospět připravená stavba nového parkoviště na Konečné. Věří, že tam bude opět zajíždět letní dotovaný turistický autobus TuBus, jenž loni doplnil řídké linkové spojení.

Klid a nádherné lesy. Zkusili jsme týdenní vandr hřebenem středních Beskyd

„Bojujeme za to. Lidé vystoupí na Konečné a můžou dojít přes Doroťanku a Bílý kříž na Gruň, kam by měl TuBus opět také jezdit,“ doplňuje starosta.

Otázkou je, kde se lidé občerství.

„Bohužel, pohostinství má obecně problém, na horách obzvlášť,“ komentuje starostka Starých Hamer Eva Tořová. Zákazy vjezdu na Doroťanku nebo Bílý kříž, který patří pod Staré Hamry, spíše chápe.

„Je to trošku vina nezodpovědných návštěvníků, kteří by nejraději sbírali houby a borůvky přímo z auta. Parkují, kde je napadne, blokují lesní techniku,“ líčí starostka. Mnozí lidé podle ní zapomínají, že se pohybují v chráněné krajinné oblasti, kde jsou navíc úzké a staré cesty.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Plzeňský kraj slaví 81 let od konce války, akce chystá většina měst

ilustrační snímek

Pietní akty, historické rekonstrukce, vojenské dobové tábory, přehlídky válečné vojenské techniky i kulturní programy zaplní v nadcházejícím týdnu centra měst...

Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou

Honička v Záběhlicích skončila nehodou, řidič měl navíc zákaz řízení a policie...

Honička v Praze 10 skončila v neděli odpoledne nehodou. Hlídka strážníků pronásledovala řidiče, který posléze naboural do zaparkovaného auta. Policie v autě našla látky, u nichž nyní zjišťuje, zda se...

V Černobylu vyletěl před 40 lety do vzduchu čtvrtý reaktor, ale lidé v Kyjevě do průvodu museli

V zamořené zóně, kam už mnoho let míří průvodci s turisty, přežívali i po...

Je to drobná havárie, specialisté s nejmodernější technikou to zvládají. Tak Sovětský svaz i Československo informovaly o největší jaderné katastrofě v dějinách lidstva. V Moskvě i v Praze na Letné...

Policie na Plzeňsku vyšetřuje sobotní fyzické napadení mezi pacienty nemocnice

ilustrační snímek

Fyzické napadení mezi pacienty zdravotnického zařízení na Plzeňsku prověřuje policie. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí Iva Vršecká. Místo konfliktu...

Festival Arena se letos přesouvá. Bratři Formani slibují skutečnou divadelní Štvanici

Bratři Petr a Matěj Formanovi jsou výraznými tvářemi nejen pražské kulturní...

Synové režiséra Miloše Formana už dávno překročili stín svého otce a stali se pojmem v české kultuře. Jejich letošní Festival Arena poprvé rozloží stany na ostrově Štvanice. Diváci se mohou těšit na...

26. dubna 2026  15:02

Jeden člověk se zranil při nočním požáru kravína na Opavsku

ilustrační snímek

Jeden člověk se dnes v noci zranil při požáru kravína ve Štáblovicích na Opavsku. Část zvířat se podařilo zachránit, ale při požáru uhynul plemenný býk a...

26. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Horizon Capital získává ocenění Real Deal Private Equity Awards 2026 v kategorii „Transakce roku ve střední a východní Evropě" za akvizici společností Datagroup-Volia a Lifecell

26. dubna 2026  14:37

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Trh na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 26. dubna 2026  13:51

Praha 6

Praha 6

Sobota v Praze nebyla jenom fotbalová... Baseballový zápas mezi týmy Kotlářkou Praha a Hrochy Brno skončil výsledkem 1 : 12.

vydáno 26. dubna 2026  13:51

