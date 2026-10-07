Zázemí v suterénu sportovní haly ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici je po přestavbě

Zázemí v suterénu sportovní haly Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici na Novojičínsku podstoupilo v létě rozsáhlou rekonstrukci za více než osm milionů korun. Vzniklo tak kvalitnější prostředí pro fyzickou přípravu i regeneraci sportovců, které nyní slouží žákům školy, házenkářům i dalším uživatelům. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Upraveny byly šatny, posilovna, sauna a relaxační zóna. Práce zahrnovaly zejména úpravy stavebních konstrukcí a dispozičního řešení, zásadní změnu systému vzduchotechniky, úpravy zdravotně-technických instalací, sanaci části zdiva, výměnu podlah a dalších povrchů i vyrovnání stěn a stropů pomocí sádrokartonového podhledu," uvedla Macháčková.
Během úprav se ukázalo, že některé konstrukce a instalace vyžadují rozsáhlejší zásahy, než předpokládal projekt. "Proto se přistoupilo k rekonstrukci vzduchotechniky také ve čtyřech dalších šatnách. Součástí projektu byla rovněž obměna vybavení, jako je sauna, vířivka, ochlazovací bazének, vestavné skříně a další prvky pro regeneraci sportovců," uvedla mluvčí.
Prostory jsou už v provozu, jen ještě chybí doplnit část mobiliáře. Milionem korun městu na rekonstrukci přispěl Moravskoslezský kraj.