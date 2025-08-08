Vyberete si z našich tipů?
Pojezfest
Gastrofestival Pojezfest se koná v sobotu od 10 hodin v Karlově Studánce. „Kulinářské umění zde během celého dne předvedou nejen stálí členové projektu Pojez. Chybět nebude tuzemská i zahraniční gastronomie. Live cooking show se závěrečnými ochutnávkami specialit proložíme také pořádnou porcí hudby,“ zvou pořadatelé. „Ke kulinářskému koktejlu vystoupí kapela Slza a Děda Mládek Illegal Band. Zajímavý program čeká také na dětské návštěvníky v dětské zóně s Technotrasou.“
Dožínková slavnost
Do atmosféry venkovského života minulých časů přenese návštěvníky tradiční dožínková slavnost na zámku Raduň. „Pro děti chystáme tematické dožínkové hrátky i oblíbenou „vlněnou dílničku“, kde si vyzkouší práci s vlnou. K vidění budou i ukázky jejího ručního zpracování.Těšit se můžete na vystoupení folklorního souboru a slavnostní dožínkový průvod, který k této události neodmyslitelně patří,“ slibují pořadatelé. „Nebudou chybět ani minikulinářské show a ochutnávky poctivých regionálních dobrot.“ Akce začíná v 11 hodin.
Zbojnická hantýrka
Mezi zbojníky a loupežníky se můžete podívat v sobotu na hrad Hukvaldy, kde se koná akce Zbojnická hantýrka. V programu jsou šermířská vystoupení, ukázky práva útrpného, divadelní představení, zbojnické souboje či kejklířská vystoupení. Celodenní akce se koná v rámci projektu Juraj a Ondráš – zbojnické legendy a začíná v 9.45.
Kouzlo těsta
„Objevte kouzlo těsta od obilného zrna až po lahodné pokrmy. Seznámíte se s různými druhy těsta, jejich výrobou i využitím v kuchyních celého světa,“ zve na sobotní akci nazvanou Kouzlo těsta Archeopark Chotěbuz-Podobora na Karvinsku. Návštěvníci se mohou mezi 11 a 17 hodinou dozvědět, jak na odpalované nebo kynuté těsto, jak se peče chléb, dělají indické chlebové placky nebo jak se smaží tvarohové koblížky.
Hurá do skleníků
Na komentované prohlídky skleníků si mohou v sobotu i v neděli zajít zájemci v v ostravské zoo. „Nahlédnete do skleníkového areálu s tropickými a subtropickými rostlinami využívané k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo. Nachází se zde také kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření,“ uvádí zoo. „Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a trvají 1,5 až 2 hodiny. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce.“ Prohlídky začínají v 11 a ve 14 hodin.
Císařovna Sissi
O vazbách legendární císařovny Sissi na Novojičínsko se můžete dozvědět na výstavě kunínského zámku Císařovna Sissi a její osobní lékař. „Císařovna cestovala zpravidla pod jménem hraběnky z Hohenemsu. Starobylý rod říšských hrabat z Hohenemsu vyhasl na zámku v Kuníně osobou ikonické hraběnky Marie Walburgy, která byla posledním přímým potomkem tohoto rodu. Titul hrabat z Hohenemsu pak přešel na císařský pár,“ vysvětlují pořadatelé. „Zvláštní pozornost je věnována osobnosti Augusta Bielky von Karltreu, novojičínského rodáka, osobního lékaře panovnické rodiny a jednoho ze spoluzakladatelů Městského muzea v Novém Jičíně. Na výstavě jsou mimo jiné prezentovány exponáty z darů lékaře, ale i proslavený obraz císařovny Sissi ze sbírek Slezského zemského muzea rovněž osobní předměty císařovny zapůjčené Národním muzeem.“