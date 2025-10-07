Stanjura se stal lídrem kandidátky koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v domovském Moravskoslezském kraji. Jednašedesátiletý politik byl v letech 2002 až 2010 primátorem rodné Opavy, V roce 2013 vedl sedm měsíců ministerstvo dopravy a od roku 2010 byl poslancem. V dosluhující vládě Petra Fialy zastával pozici ministra financí.
Kdo Stanjuru volebně přeskočil
1. Monika Brzesková (KDU-ČSL)
2. Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS)
3. Jakub Janda (ODS)
4. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL)
A právě v tom spatřuje příčinu svého volebního neúspěchu.
„Konsolidace, kterou náš stát a jeho rozpočty vyžadovaly, byla bohužel spojena s řadou nepopulárních kroků a samozřejmě i chyb. A jak volby ukázaly, nízká popularita ministra financí, který se z titulu své pozice musí chovat k penězům daňových poplatníků nejzodpovědněji, se ve volbách projevila. O to více v mém rodném kraji, kde dlouhodobě bodují levicové strany,“ zmínil, že v regionu usiloval o hlasy voličů například předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Z prvního místa kandidátky až na páté
Jenže 1. místopředseda ODS Stanjura neuspěl na vlastní kandidátce. Získal přes devět tisíc takzvaných přednostních hlasů, kvůli čemuž se propadl z prvního až na pátou pozici kandidátky. A SPOLU v Moravskoslezském kraji získalo jen čtyři poslanecké mandáty.
Stanjura se po oznámení výsledků v pražském štábu SPOLU zdržel jen chvíli. A poté telefony opakovaně nebral.
Své pocity však vyjádřil na Facebooku. „K rozhodnutí voličů neposlat mě do Poslanecké sněmovny se stavím čelem a musím se s ním vyrovnat. Není to lehké, ale je to součást politiky, a kdo se jednou rozhodl kandidovat a pracovat pro občany této země, musí počítat i s neúspěchem. Život jde dál a na výsledku nacházím i pozitiva, jako je oslabení extremistických protisystémových stran,“ uvedl Stanjura.
O své budoucnosti však absolvent Vysokého učení technického v Brně, oboru elektronické počítače, nic konkrétního zatím nesdělil. „Politika byla mnoho let každodenní součástí mého života a bude mě jako dlouholetého a loajálního člena ODS, kterým samozřejmě zůstávám, zajímat i nadále. Ještě jednou vám všem děkuji za důvěru,“ zakončil Stanjura své prohlášení, který od zveřejnění volebních výsledků nebere novinářům telefony.
Už před volbami se očekávalo, že ho na kandidátce zřejmě přeskočí Miss Evropy 1995 a starostka Kravař Monika Brzesková z KDU-ČSL, dále také šéfka Popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS. Rozdíl mezi Brzeskovou a Stanjurou byl tristní, starostka Kravař dostala 26,5 tisíce hlasů, lídr kandidátky více než dvaapůlkrát méně.
Před Stanjuru se navíc neočekávaně dostali i náměstek primátora Havířova lidovec Bohuslav Niemiec a bývalý reprezentační skokan na lyžích Jakub Janda z ODS. A právě tito všichni se do Poslanecké sněmovny dostali na úkor Stanjury.
Krajská vítězka SPOLU Brzesková dlouho doufala, že se Stanjura do Poslanecké sněmovny ještě dostane. „Doplatil na to, že ministři financí jsou obecně nepopulární. Kampaň jsme táhli spolu a doufala jsem, že uspěje,“ věřila. Leč marně.
Už Stanjurovu kampaň v kraji provázely nepříjemné momenty. Během červnového mítinku jej v Kopřivnici senior trefil taškou s vejci. V srpnu pak musel měnit program kvůli zdravotní indispozici a musel odjet do nemocnice na kapačky.