„Majitel požádal město Ostrava o prodej přilehlých pozemečků, kde bylo mimo jiné květinářství. Objekty na něm jsou jeho. Chce tam postavit malý parkovací dům, který je pro jeho záměr nezbytný,“ uvedl zástupce vlastníka Jindřich Vaněk.

Dodal, že Dzikos předtím neúspěšně usiloval o koupi pozemku vedle parkoviště hotelu Imperial, kde bývaly veřejné toalety. Tam chtěl umístit novostavbu s byty a podzemním parkovištěm, která by na historický objekt navazovala. „Nyní už počítá pouze s byty a parkovištěm v malinké přístavbě,“ informoval Vaněk.

Mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná potvrdila, že město dostalo žádost na odkup pozemků pod bývalou květinovou síní v polovině května. „Po administrativním procesu by ji mohly orgány projednat v září,“ řekla.

Pozemek pod někdejšími toaletami, o který projevil zájem také vlastník hotelu Imperial, si město zatím nechalo. „Otázka jeho dalšího využití zůstává otevřená,“ podotkla.

Jakmile Dzikos získá potřebné pozemky, mohly by podle Vaňka začít přípravy na renovaci. „Bude se projektovat a kreslit. A když vše půjde dobře, kolem roku 2029 by se mohlo začít rekonstruovat,“ odhadl.

Pokud obnova nevyjde, je ve hře i prodej

Připustil, že v případě dalších komplikací by mohl Dzikos ze záměru vycouvat. Byť je dům podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových v havarijním stavu, o zájemce o jeho koupi není podle Vaňka nouze.

„Michalis Dzikos vlastní řadu objektů v republice i v zahraničí. A říká, že chce vidět všechny domy, které mu patří, ještě za svého života krásně opravené,“ uvedl Vaněk.

Dzikos zrekonstruoval například Barrandovské terasy v Praze nebo cennou secesní budovu od Jana Kotěry v Hradci Králové.

V Ostravě Dzikos neúspěšně žádal rovněž o přemístění trafostanice společnosti ČEZ, která navazuje na rozlehlý dům Deiningerových směrem do náměstí Dr. E. Beneše. Podle Vaňka nabízel i možnost přestěhování stanice dovnitř domu.

„Je to rozhodně škaredý přílepek, který tam nepatří a dům hyzdí. Cena, kterou bychom za přeložení stanice museli zaplatit, je však příliš vysoká. Stálo by to vyšší desítky milionů,“ řekl náměstek primátora Břetislav Rieger.

5. června 2024

Jedná se o velkou stanici se čtyřmi transformátory. Náklady na přeložku hradí podle zákona ten, kdo ji vyvolal. „O této přeložce jednáme s městem s různými investory už asi 15 let. Cena by se mohla pohybovat okolo 25 milionů,“ sdělil mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

Dodal, že město o přeložku požádalo v roce 2023. Objednalo si i studii proveditelnosti. Mluvčí Gabriela Pokorná však potvrdila, že při připravované revitalizaci prostoru Benešova náměstí se už s vymístěním trafostanice nepočítá.