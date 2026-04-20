Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Martin Pjentak
  18:12aktualizováno  18:12
Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se jedná o rozdíly ve výši desítek až stovek milionů korun.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nemocnicím proto museli pomoci jejich zřizovatelé, město Ostrava či Moravskoslezský kraj. Problémy se tak naštěstí daří řešit bez dopadu na pacienty.

Dvousetmilionový dluh ze strany zdravotních pojišťoven za neuhrazenou péči řeší například Městská nemocnice Ostrava (MNO). „Jedná se o dluhy ze strany více pojišťoven, ale z důvodu probíhajících jednání nebudeme v danou chvíli specifikovat, o které se jedná,“ uvedla mluvčí MNO Andrea Vojkovská.

Nemocnice tak musela poprvé požádat o finanční pomoc svého zřizovatele, tedy město Ostrava. „Jinak bychom neměli na plnou úhradu našich běžných výdajů. Zastupitelé půjčku na překlenutí období, než budou pohledávky pojišťovnami uhrazeny, schválili. Péče o pacienty tedy nebude nijak ohrožena,“ popsala Vojkovská.

Městská nemocnice Ostrava už dříve podobné situace řešila. „Vždy se nám ale s pojišťovnami podařilo dohodnout,“ doplnila mluvčí.

Někdy spory končí až u soudu

Potíže s chybějícími penězi od zdravotních pojišťoven řeší i některé nemocnice, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Rozdíl mezi penězi, které od pojišťoven dostaly, a částkou, kterou za svou práci vykázaly, činí celkem 187 milionů korun.

„Jde o skutečnost, že vyúčtování zdravotní péče probíhá až v následujícím roce, kdy je tato péče poskytnuta. Například za péči poskytnutou v roce 2025 predikují krajem zřizované nemocnice doplatek k zálohám od zdravotních pojišťoven v řádu zhruba 130 milionů korun od Revírní bratrské poklady a přibližně 57 milionů od České průmyslové zdravotní pojišťovny,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Zpoždění podle jejích slov nastává v případě, kdy zdravotnické zařízení nesouhlasí s výsledným vyúčtováním. „Dále se pak vede námitkové řízení, které je někdy časově náročné a samozřejmě v mezidobí neuskutečněné platby tak negativně ovlivňují tok peněz v nemocnicích,“ objasnila Birklenová.

Podotkla však, že tři z krajských nemocnic zatím nemají ukončeno vyúčtování z minulých let od Revírní bratrské pokladny (RBP). „Jedna z organizací (nemocnice ve Frýdku-Místku – pozn. red.) se s RBP nedohodla ani v rámci smírčího řízení, a podala tak na RBP žalobu, kdy v maximálním rozsahu se jedná o částku 48 milionů korun,“ informovala mluvčí kraje.

V žalobě jde o zdravotní péči poskytnutou v letech 2021 a 2022, za péči poskytnutou v roce 2024 pak zmíněná nemocnice očekává doplatek ve výši 16 milionů korun. „Další organizace řeší v rámci předsmírčího řízení doplatek 6 milionů korun a jiné zařízení pak stále jedná o doplacení ve výši 1,8 milionu ze strany RBP,“ dodala Birklenová s tím, že jednání s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou za minulá období jsou již téměř ukončena.

„Je běžnou součástí každého ročního vyúčtování péče za předchozí období, že nemocnice požadují některé výkony proplatit nad rámec úhradové vyhlášky. Tyto nároky se posuzují komisionálně a podle jednotných pravidel. Některé zdravotní pojišťovna uzná, některé ne. V drtivé většině případů se strany na způsobu vypořádání dohodnou,“ uvedl za Revírní bratrskou pokladnu její mluvčí Ivo Čelechovský.

Ten se vyjádřil i k situaci v Městské nemocnici v Ostravě. „Za zdravotní pojišťovnu RBP je nezbytné uvést, že u tohoto poskytovatele došlo v roce 2025 k výraznému nárůstu vykázané péče, které vytvořilo neplánovaný finanční rozdíl mezi zálohami a vyúčtovanou péčí,“ uvedl Čelechovský.

Tento nárůst péče nyní pojišťovna analyzuje. „Současně platí, že rozdíl mezi zálohami a celkově uznanou úhradou bude dorovnán v rámci vypořádání roku. Se zástupci poskytovatele již proběhla jednání k řešení situace i navýšení záloh,“ dodal Čelechovský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.