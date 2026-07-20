Zdravotnická služba ošetřila během čtyř dnů Colours of Ostrava téměř 1400 lidí

Zdravotnická služba ošetřila během čtyř dnů Colours of Ostrava téměř 1400 návštěvníků areálu festivalu v Dolní oblasti Vítkovic a kempu na Slezskoostravském hradě. Měli převážně lehčí potíže. ČTK to dnes řekla koordinátorka zdravotnického zajištění festivalu Alžběta Hrabovská. Vzhledem k rozsahu akce, kterou navštěvují desetitisíce lidí, šlo podle ní o obvyklé množství zásahů.
"Festival je význačný svou klidnou a rodinnou atmosférou, která se promítá do charakteru i množství ošetření. Jednalo se tedy o standardní a spíše klidnou akci," řekla Hrabovská.
Zdravotníci návštěvníkům festivalu ošetřovali převážně drobná poranění, hlavně nohou, alergické reakce či příznaky dehydratace. "Z vážnějších případů mohu zmínit těžkou alergickou reakci na bodnutí hmyzu, frakturu předloktí nebo poranění dolní končetiny - oba případy souvisely s neopatrným pohybem návštěvníků v době právě probíhající bouřky," uvedla Hrabovská.
Závažné problémy mělo podle ní jen několik lidí. "Tito pacienti byli předání posádkám rychle záchranné služby," uvedla Hrabovská.
Na sedmi hudebních scénách Colours se během čtyř dnů představilo přes 100 interpretů ze 33 zemí světa. Součástí akce byla například i divadla a diskusní fórum Meltingpot s více než 150 řečníky.
Návštěvnost pořadatelé nezveřejňují, pohybovala se ale denně okolo 40.000 lidí. Letošní ročník organizátoři hodnotí jako úspěšný. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas uvedl, že do areálu přišlo o několik tisíc lidí více než loni a zaznamenal několik vyprodaných oblastí.
"Přivítali jsme opět bezmála tisícovku držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. Nejpočetnější skupinou byli tradičně vozíčkáři, sluchový handicap měly čtyři desítky návštěvníků. Dětí bylo více než 4250 a seniorů na poslední den přišlo díky volnému vstupnému 1500," uvedla výkonná ředitelka Petra Řezníčková.
Dobrovolníci z centra Adra podle ní letos pomáhali více lidem než loni. Do stanu Mental Health Point, kde dobrovolníci poskytovali psychickou pomoc, lidé přicházeli i díky větší informovanosti v médiích a na místě. "Lidé tak ztráceli ostych říct si o pomoc nebo se jít poradit v případě nepříjemného psychického stavu," uvedla Řezníčková.
Příští ročník Colours of Ostrava se uskuteční 21. až 24. července 2027. Předprodej už začal, jméno žádného z už potvrzených interpretů zatím pořadatelé nezveřejnili.