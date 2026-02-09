„V Ostravě přibylo v minulém roce nejvíce výjezdů. Od poloviny roku 2025 jsme proto provoz posílili v hustě osídleném Jihu,“ informoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje David Holeš.
Shrnul, že v Ostravě teď funguje třináct výjezdových skupin, které se zabývají běžnou činností záchranné služby. Navíc tam sídlí letecká záchranná služba.
Celkem má záchranná služba, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, 66 pozemních posádek. Za loňský rok evidují záchranáři více než 142 tisíc zásahů v celém regionu, z toho v krajském městě 44 tisíc.
Podle Holeše vypovídají ostravská čísla o navýšení oproti předchozímu roku o pět a půl procenta. Tamní posádky vyrážely denně v průměru ke 121 pacientům.
„Nejčastěji jsme vyjížděli k náhle vzniklým nebo zhoršeným somatickým onemocněním,“ konstatoval ředitel.
Na vině jsou i drogy
Do této skupiny čítající 27 tisíc pacientů se řadí lidé trpící dušností, bolestí na hrudi, hypertenzí, intoxikací nebo epilepsií. Podle ředitele znatelně přibylo výjezdů k lidem pod vlivem alkoholu nebo drog.
Další velkou skupinu tvořili pacienti, kteří utrpěli úraz nebo byli účastníky nehody. V Ostravě šlo o více než osm tisíc případů. Ve vážném stavu bylo bezmála 350 lidí. Někteří zemřeli ještě před příjezdem záchranné služby.
Resuscitaci zahájili záchranáři v Ostravě u 264 pacientů, z toho ve více než padesáti procentech se jim podařilo obnovit jejich srdeční činnost.
Loňskou novinkou je spolupráce záchranářů se speciálním ECMO týmem fungujícím při Fakultní nemocnici Ostrava. Výsledkem jsou první případy pacientů stižených náhlou zástavou oběhu, které se podařilo napojit přímo v terénu na umělé srdce.
19. ledna 2026