Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi

Martin Pjentak
  7:02aktualizováno  7:02
Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity (VŠB-TUO) Ostrava ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Fotogalerie2

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava vyhlásil novou iniciativu Zdravotnictví 4.0 Challenge. Výzva má propojit klinickou praxi s technickými týmy a urychlit vznik konkrétních řešení, která zlepší kvalitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče v České republice. (24. února 2026) | foto: VŠB-TU

Cílem je vytvořit funkční model, jenž by v úzké spolupráci propojil lékaře s výzkumníky a studenty technických oborů, kteří by pro ně vytvářeli řešení šitá na míru. V Ostravě jde o pilotní projekt, jenž by se následně mohl přesunout do dalších univerzitních měst.

„Je to skvělý případ multioborové spolupráce. Zdravotníci definují nějaký problém, který řeší v rámci své klinické praxe, a technici a IT experti jim jej pomohou uchopit a najít pro něj řešení. S tím, že je zde možnost, že tato řešení následně projdou standardní certifikací a stanou se z nich běžné zdravotní prostředky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Výzva se zaměřuje například na využití umělé inteligence v klinickém provozu, vývoj senzorů a měření v medicíně, zefektivnění workflow zdravotnických zařízení, bezpečnost a kvalitu péče, telemedicínu i bezpečné sdílení a propojení zdravotnických dat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava vyhlásil novou iniciativu Zdravotnictví 4.0 Challenge. Výzva má propojit klinickou praxi s technickými týmy a urychlit vznik konkrétních řešení, která zlepší kvalitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče v České republice. (24. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Klíčovým aspektem je rychlost, protože běžné výzkumné projekty probíhají mnoho let. Tady řešíme menší problémy s větší rychlostí s rychlejší implementací do praxe,“ nastínil jednu z výhod děkan fakulty elektrotechniky a informatiky Radek Martinek.

„Jsme také schopni nabídnout řešení jako komplet, od vývoje hardwaru až po implementaci softwaru.“

AI analyzuje mozky

Fakulta přitom na podobných projektech spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Ostravě už nyní.

„Máme například s radiologií projekt, kde chceme využít umělou inteligenci k analýze mozku dětí u jedné velmi vzácné choroby,“ popsal Martinek. Významný je i projekt na využití nanorobotů pro genové inženýrství imunitních buněk, za nímž stojí jeden z nejcitovanějších českých vědců Martin Pumera.

Univerzita v Ostravě vyvinula revoluční přístroj na měření vlastností baterií

Financovat iniciativu nyní bude samotná VŠB-TUO, která počítá s možností některé z výsledků certifikovat, aby se následně mohly běžně využívat ve zdravotnictví. „Kolem univerzity krouží řada investorů, kteří jsou ochotni vložit peníze do nadějných nových technologií,“ podotkl rektor VŠB-TUO Igor Ivan.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Přijďte v neděli do Faunaparku nakrmit zvířátka. Na děti se těší i Madlenka s Kájínkem

Je důležité na morčátko v klidu mluvit, aby si zvyklo na hlas.

Naplňte krmítka zobáním pro ptáčky a vlašskými ořechy krmítka pro veverky. Do krmítka dosáhnou i ti nejmenší.

26. února 2026

Aby se nemuseli stěhovat daleko. Město přestaví kulturák na byty pro seniory

Bývalý kulturní dům ve žďárské ulici Na Úvoze už dlouho svému účelu neslouží....

Lidem, kteří se ve stáří odmítají stěhovat do pečovatelských domů na opačném konci města, chtějí vyjít vstříc ve Žďáře nad Sázavou. Radnice zvažuje, že seniorské bydlení vybuduje přímo v jejich...

26. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.

Dlouhé roky je část lesa u zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku oplocena a lidé sem nemohou volně vstupovat, kdykoliv chtějí. Teď lesníci oboru ruší. Ploty do konce března zmizí a les bude...

26. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Vlhké a mokré silnice na Vsetínsku mohou v lesních úsecích namrzat

ilustrační snímek

Vlhké a mokré silnice na Vsetínsku mohly dnes ráno v zastíněných lesních úsecích při poklesu teplot namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní...

26. února 2026  6:57,  aktualizováno  6:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Každý druhý Čech nerozumí svému vyúčtování za energie

26. února 2026  8:30

V Českém Krumlově se otevře poradna pro odvykání kouření

26. února 2026  8:22

Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB...

Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity...

26. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Ikonický tubus metra čeká po třiceti letech oprava, pracovat se bude za provozu

Tubus metra linky B spojující stanice Hůrka a Lužiny.

Ikonický úsek metra linky B, tři desítky let sloužící most přes Centrální park Jihozápadního Města mezi stanicemi Hůrka a Lužiny, čeká oprava za desítky milionů korun. Pokud půjde vše podle plánů,...

26. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Vřískot 7 vstupuje do kin. Návrat Sidney Prescott i Moniky z Přátel v nejtemnějším pokračování série

Maska Ghostface se stala tak populární, že ji mnoho lidí bezpečně pozná, a to i...

Kultovní hororová série Vřískot slaví téměř třicet let od premiéry a do kin přichází už sedmý díl. Neve Campbell se vrací jako Sidney Prescott, Courteney Cox zůstává stálicí celé ságy a nový...

26. února 2026

Kraj pošle obcím na opravy 48 milionů

Zpráva z vašeho okresu

Ústecký kraj chce v letošním roce rozdělit malým obcím 48 milionů korun z programu obnovy venkova, je to o tři miliony víc než loni. Peníze mohou použít na opravy fasád obecních úřadů, výměnu oken a...

26. února 2026  6:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chlapi si něco pořídí a pak chtějí, abych jim přesvědčil manželku, říká galerista

Michal Gratcl kombinuje ve své brněnské Galerii Graciano obrazy, šperky a...

Galerista Michal Gratcl kombinuje obrazy, šperky a starožitnosti. Nyní rozšiřuje prostory své Galerie Graciano ve Veselé ulici v centru Brna o bývalý obchod s oblečením ve vedlejším domě. Toto místo...

26. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

RECENZE: Čaroděj z Kremlu ukazuje, jak se Vladimir Putin dostal k moci

Jude Law ztvárnil Putina s chutí, Paul Dano (vpravo) je v roli Vadima Baranova...

Vydejte se na výlet, který začíná vekslováním magneťáků a končí zvěrstvy na Ukrajině. Jude Law v roli Vladimira Putina vám ukáže, proč ho ruský lid obdivuje a vlastně i potřebuje.

26. února 2026  5:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.