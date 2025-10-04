„Ještì v sedmdesátých letech minulého století poláci malí pravidelnì hnízdili v Poodøí, jižních Èechách a na jižní Moravì, ale již zaèátkem tohoto století u nás jako hnízdící druh zcela vymizeli,“ upozornil ornitolog Otakar Závalský.
Pøíèinou prudkého snížení jejich poètù byly zmìny v krajinì, pøedevším vysušování mìlkých zarostlých mokøadù, které jsou pro hnízdìní polákù stìžejní. Obnovit vymizelou divokou populaci mají takzvané repatriaèní projekty – vypouštìní v zoo odchovaných jedincù do volné pøírody.
Jedenáct mladých polákù teï do divoèiny vyslala i ostravská zoo. „V pøípadì ostravských kachen se jedná o potomky dvou našich chovných párù. Všechna mláïata byla pøirozenì odchovaná svými rodièi,“ pøiblížil Petr Vrána ze Zoo Ostrava.
Poláci z Ostravy se rozlétli do krajiny jižních Èech spoleènì s dalšími sedmi kusy ze zoo v Heidelbergu. „Abychom mohli ptáky sledovat i po vypuštìní, jsou pøedtím oznaèeni kroužky. U potápivých kachen se navíc osvìdèilo i oznaèení na zobáku. Díky nìmu se napøíklad podaøilo letos v lednu pozorovat jednoho z polákù vypuštìného v loòském roce,“ doplnila mluvèí ostravské zoo Šárka Nováková.