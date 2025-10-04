Kriticky ohrožené kachny zoo vypustila do pøírody, z Ostravy zamíøily na jih Èech

Autor: jog, žah
  7:12aktualizováno  7:12
Jedenáct polákù malých, kriticky ohroženého druhu kachen, kteøí žili v ostravské zoologické zahradì, vypustili ochránci pøírody do volné pøírody. Stalo se tak v jižních Èechách ve spolupráci s odborníky ze Zoo Hluboká.
Fotogalerie3

Zaèátkem týdne ostravská zoo ve spolupráci se Zoo Hluboká na jihu Èech vypustila kriticky ohrožené kachny, poláky malé. | foto: Zoo Ostrava

„Ještì v sedmdesátých letech minulého století poláci malí pravidelnì hnízdili v Poodøí, jižních Èechách a na jižní Moravì, ale již zaèátkem tohoto století u nás jako hnízdící druh zcela vymizeli,“ upozornil ornitolog Otakar Závalský.

Pøíèinou prudkého snížení jejich poètù byly zmìny v krajinì, pøedevším vysušování mìlkých zarostlých mokøadù, které jsou pro hnízdìní polákù stìžejní. Obnovit vymizelou divokou populaci mají takzvané repatriaèní projekty – vypouštìní v zoo odchovaných jedincù do volné pøírody.

Polák malý

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Jedenáct mladých polákù teï do divoèiny vyslala i ostravská zoo. „V pøípadì ostravských kachen se jedná o potomky dvou našich chovných párù. Všechna mláïata byla pøirozenì odchovaná svými rodièi,“ pøiblížil Petr Vrána ze Zoo Ostrava.

Poláci z Ostravy se rozlétli do krajiny jižních Èech spoleènì s dalšími sedmi kusy ze zoo v Heidelbergu. „Abychom mohli ptáky sledovat i po vypuštìní, jsou pøedtím oznaèeni kroužky. U potápivých kachen se navíc osvìdèilo i oznaèení na zobáku. Díky nìmu se napøíklad podaøilo letos v lednu pozorovat jednoho z polákù vypuštìného v loòském roce,“ doplnila mluvèí ostravské zoo Šárka Nováková.

