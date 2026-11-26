Slezské divadlo v Opavě uvede v neděli 29. listopadu premiéru činoherní inscenace Želary podle novely Jozova Hanule spisovatelky Květy Legátové. Příběh ženy, která za druhé světové války musí opustit dosavadní život a najít útočiště v odlehlé horské osadě, nastudoval režisér Michal Spišák. V hlavní roli Elišky se představí Tereza Bartošová. ČTK to dnes řekla obchodní a marketingová ředitelka divadla Marcela Žaloudková. Inscenace podle tvůrců není divadelní kopií známého filmu, ale samostatným zpracováním literární předlohy.
Eliška kvůli válečným událostem ztrácí dosavadní zázemí a ocitá se v prostředí, které je jí cizí. Postupně si musí najít cestu k novému domovu, překonat vlastní předsudky a naučit se důvěřovat lidem, jejichž způsob života dosud neznala. "Významnou roli v jejím příběhu má vztah s Jozou, který se stává jedním z hlavních motivů inscenace," uvedla.
Režisér Michal Spišák se podle svých slov zaměřil na to, jak se člověk vyrovnává s nečekaným zvratem osudu a dokáže se přizpůsobit okolnostem, které si sám nevybral. "Nikdo z nás vlastně netuší, co se může přihodit v příští chvíli. Nemusí se stát nic, ale může. A my se s tímto údělem musíme vyrovnávat," uvedl.
Opavské divadlo vychází z dramatizace Věry Maškové, která zpracovala novelu Jozova Hanule a využila také další motivy a postavy ze sbírky Želary. Tvůrci zdůrazňují, že divadelní zpracování se řídí jinými principy než film a soustředí se na bezprostřední kontakt herců s diváky.
Dramaturgyně Alžběta Matoušková vnímá vztah Elišky a Jozy jako jádro příběhu. Jejich blízkost nevychází z romantických představ ani společenských očekávání, ale z postupného poznávání a přijímání druhého člověka. Inscenace podle ní zároveň připomíná, že ztráta domova, hledání bezpečí a potřeba lidské blízkosti nejsou jen tématy minulosti. Války a násilí nutí lidi opouštět své domovy i dnes.
Vedle Terezy Bartošové se v inscenaci představí Jakub Stránský, Ivana Lebedová, Martin Valouch, Pavel Zavadil, Vladimíra Vokůrková a další herci. Scénu připravil Michal Hejmovský, kostýmy Tomáš Kypta a hudbu Slavo Solovic. Dramaturgyní je Alžběta Matoušková.
Květa Legátová, vlastním jménem Věra Hofmanová, proslula především sbírkou povídek Želary a novelou Jozova Hanule. Film Želary režiséra Ondřeje Trojana, který z novely vychází, měl premiéru v roce 2003 a získal nominaci na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.