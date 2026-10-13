Zelení v Opavě navrhují širokou koalici, vyzývají vítězná uskupení k jednání

Zelení navrhují společné jednání všech subjektů zvolených do opavského zastupitelstva o vytvoření široké koalice. Chtějí tak přispět ke stabilnímu vedení města a dohodě na společných prioritách. Uskupení Zelená pro Opavu má v novém zastupitelstvu dva mandáty, oslovilo s nabídkou spolupráce jak vítězné hnutí ANO dosavadního primátora Tomáše Navrátila, tak druhé v pořadí OK Změna pro Opavu vedené Petrem Czudkem. Dosavadní jednání podle Zelených zatím nevedla k vytvoření přesvědčivé většiny. Uskupení to uvedlo na svém profilu na facebooku.
"Vyzýváme lídry hnutí ANO a uskupení OK Změna pro Opavu i zástupce všech dalších subjektů zvolených do nového zastupitelstva, aby společně usedli k jednacímu stolu a otevřeli jednání o široké koalici napříč politickým spektrem," uvedla Zelená pro Opavu. Nabízí také to, že při jednáních může sehrát roli mediátora.
Vyjádření primátora Navrátila ČTK zjišťuje. Czudek ČTK prostřednictvím SMS vzkázal, že je v práci. "Večer máme poradu klubu a vydáme stanovisko," uvedl. ČTK se snaží získat i vyjádření lídra uskupení Zelená pro Opavu Daniela Volného.
V Opavě jsou po komunálních volbách ve hře dvě hlavní varianty povolebního uspořádání. ANO chce pokračovat v dosavadní koalici s uskupením Občané městských částí Opavy (OMČO) a Zelenými. Druhou možností je koalice vedená uskupením OK Změna pro Opavu, které se dohodlo s ODS a oslovilo také Zelené.
ANO v komunálních volbách získalo 17 z 39 mandátů, stejně jako před čtyřmi lety. S OMČO již podepsalo memorandum o povolební koaliční spolupráci a pokračuje v jednání se Zelenou pro Opavu. Navrátil už dříve ČTK řekl, že cílem je navázat na dosavadní společnou práci ve vedení města.
OK Změna pro Opavu získala 13 mandátů, zatímco v minulém volebním období měla tři. Czudek už dříve potvrdil dohodu o spolupráci s ODS a uvedl, že uskupení oslovilo také Zelenou pro Opavu.
ODS bude mít v novém zastupitelstvu pět mandátů, OMČO a Zelená pro Opavu po dvou. Koalice ANO, OMČO a Zelených by tak měla 21 hlasů z 39, zatímco případné spojení OK Změny pro Opavu, ODS a Zelených by mělo 20 hlasů.
Zelená pro Opavu ve svém prohlášení uvedla, že při vyrovnaném rozložení sil nepovažuje za hlavní otázku to, ke kterému uskupení se přidá, ale jak zajistit stabilní a odpovědné vedení města. Vyzvala proto politické subjekty, aby hledaly kompromis a dohodly se na prioritách pro další volební období.