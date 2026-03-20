Modernizace trati z Ostravy do Frýdku-Místku se zpozdí, zahájení se komplikuje

Darek Štalmach
  11:22aktualizováno  11:22
Příprava zdvojkolejnění a elektrizace trati mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nabírá zpoždění. Zatímco ještě v prosinci 2025 Správa železnic (SŽ) slibovala zahájení prací na konci letošního roku, aktuálně hrozí až roční odklad začátku stavby.

Tak by měl vypadat podjezd železnice ve Vratimově. Kdy se tak stane, zatím není vůbec jisté. (20. března 2026) | foto: Městský úřad Vratimov

Podle aktuálních informací z jednání optimalizační komise bylo totiž rozhodnuto o odkladu o dvanáct měsíců.

„Důvody pro toto rozhodnutí jsou neodsouhlasení technického řešení vodovodů a kanalizací společností SmVaK a současně záměr Správy železnic rozdělit realizaci stavby na více koordinovaných zakázek po stěžejních profesích s cílem uspořit značnou část investičních nákladů,“ stojí v informaci podepsané zaměstnancem Správy železnic, kterou dostala mimo jiné i vratimovská radnice.

Stavbu chce Správa železnic rozdělit podle profesí, jako jsou mostní objekty, technologie či železniční svršek. Cílem má být zvýšení konkurence v soutěži a úspora investičních nákladů.

S vyzněním informace ale zástupci SmVaK nesouhlasí. Podle mluvčího Marka Síbrta obdržela společnost projektovou dokumentaci až v říjnu 2025 a následně v ní identifikovala řadu nedostatků.

„Nepřísluší nám komentovat rozhodnutí Správy železnic ohledně časového harmonogramu stavby, případně jejího odložení,“ konstatoval mluvčí SmVaK. „Některé detaily řešení jsme byli nuceni odložit, protože některá upřesnění není možné provést s ohledem na zimní období a nutnost odstávek vodovodů.“

Podle Dušana Gavendy, mluvčího Správy železnic, by ale informace o ročním odkladu zahájení stavby nemusela být konečná, odklad by mohl být i kratší.

„Zatím šlo o prvotní reakci na aktuální stav stavebního řízení, nicméně informace o odložení celé stavby není aktuální,“ konstatoval na dotaz MF DNES. „Další kroky ohledně přípravy této stavby včetně harmonogramu v nejbližší době teprve upřesníme.“

Odklad je špatnou zprávou zejména pro Vratimov, kde starosta Martin Čech již dříve upozorňoval na kritickou situaci na stávajícím železničním přejezdu, který má být nahrazen novým podjezdem.

Město na jižní hranici Ostravy totiž trápí dlouhé kolony automobilů, které hlavně ve špičkách znečišťují vzduch. Kolony vznikají právě u železničního přejezdu na trase Ostrava – Frýdek-Místek.

Po zdvojkolejnění už auta budou jezdit podjezdem. „Odložení zahájení stavby se nás dotýká. Čím později bude podjezd hotov, tím později se dopravě ve městě i našim občanům ulehčí,“ komentoval informaci o možném odkladu zahájení modernizace trati starosta Vratimova.

Zrychlení o sedm minut

Odklad modernizace se podle něj může projevit i na navazujících stavbách. „Vedle stavby několika chodníků, které ale nejsou až tak důležité, to je hlavně plánovaná stavba kruhového objezdu u radnice, která by vedla k dalšímu zklidnění dopravy u nás,“ doplnil Martin Čech.

Na stavbu ale nečekají jen ve Vratimově. Její dokončení a hlavně elektrifikaci trati do Frýdku-Místku očekává i krajský úřad, který objednává železniční dopravu v regionu.

„Po dokončení stavby budeme moci zaměnit vozidla motorové trakce za elektrická. Díky tomu zkrátíme cestovní dobu, navíc bude možno zavést nová dopravní spojení,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Po rekonstrukci by se měla traťová rychlost v úseku zvednout na 120 kilometrů v hodině, což umožní zkrátit cestu mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem z 21 na 14 minut.

Součástí projektu za několik miliard korun je také úprava stanic Paskov či Lískovec u Frýdku pro nákladní vlaky o délce až 740 metrů.

Kolony automobilů u přejezdu způsobují dopravní problémy ve Vratimově.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako sypat cukr mezi dvě skla. Velčovský k dominantě zrekonstruované stanice metra

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. Na...

Jako když sypete cukr krystal mezi dvě desky skla. Tak designér Maxim Velčovský popsal novou dominantu zrekonstruované stanice metra Českomoravská, která se dnes otevřela cestujícím. Původní...

20. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...

Ještě o dvě patra vzroste obří lešení, jež zabírá celý centrální prostor někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Restaurátoři loni s jeho pomocí čistili ikonickou skleněnou kopuli Bredy a zkoumali...

20. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Základní škola Dřevnická ve Zlíně otevře specializovanou matematickou třídu

ilustrační snímek

Základní škola Dřevnická ve Zlíně po deseti letech opět otevře specializovanou matematickou třídu pro žáky na druhém stupni. Umožní žákům věnovat se...

20. března 2026  11:41,  aktualizováno  11:41

Krnovská radnice na nápady obyvatel letos opět uvolní milion korun

ilustrační snímek

Radnice v Krnově na Bruntálsku na nápady obyvatel letos uvolní milion korun. Projekty mohou lidé přihlašovat od 16. dubna. V červnu o vítězi rozhodne veřejnost...

20. března 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

20. března 2026  7:02,  aktualizováno  13:03

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Speciální tramvaj, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace v sobotu

Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu, kterou na pražské Letné...

Až 400 tisíc lidí očekávají organizátoři z Milion chvilek v sobotu 21. března na demonstraci v Praze na Letné. Na místo se dá dostat hromadnou dopravou i pěšky. Auta by měli návštěvníci nechat na...

20. března 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma

Nové kulturní a společenské centrum ve Zlíně na Jižních svazích vznikne na...

Na podzim příštího roku by na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, na místě někdejšího Šmoulího města, mohli otevřít nové kulturní a společenské centrum. Jak přesně bude fungovat, ještě není...

20. března 2026  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.