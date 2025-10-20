Mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že zhruba po dvou hodinách se místem začalo jezdit po jedné koleji.
Uvedl, že na místě jsou stále vyšetřovatelé Drážní inspekce a SŽ. „Hasiči Správy železnic evakuovali z jednoho vlaku šedesát cestujících,“ uvedl Kavka.
Podle serveru zdopravy.cz projela při posunu návěstidlo zakazující jízdu jednotka ED 250 Pendolino polského státního dopravce PKP Intercity během prvního dne testů na českých tratích.
Událost se stala okolo 15:30. Dopravce České dráhy (ČD) na svém webu uvedl, že některé vlaky byly odřeknuty a dopravce zajišťoval náhradní autobusovou dopravu. Rychlíky stály a nabraly zpoždění.
„Všechno se zastavilo bezpečně, ale došlo k ohrožení vlakové cesty. Vlaky nebyly na jedné koleji, byly dostatečně daleko, ale kdyby oba pokračovaly v cestě, dostaly by se do jednoho místa. Byť se vlastně nic nestalo, tak se teoreticky velmi rychle mohlo stát a už tyhle případy se vyšetřují právě proto, aby se tomu do budoucna zabránilo,“ řekl Kučera.
Server Zdopravy.cz uvedl, že současné testy nejsou premiérou polského Pendolina v Česku. „Na našich tratích se jednotka objevila už dříve, a to kvůli schválení pro zdejší provoz,“ píše web.