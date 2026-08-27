Zemřel bývalý ředitel ostravské zoologické zahrady Josef Stehlík

Ve věku 83 let zemřel v neděli 23. srpna bývalý ředitel ostravské zoologické zahrady Josef Stehlík, který ji vedl v náročném období v letech 1993-2004. Zoo to dnes oznámila na facebooku. Za Stehlíkovy éry se zoo stala členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a byl postaven mimo jiné pavilon slonů, na svou dobu jeden z nejmodernějších v Evropě.
V ostravské zoo Stehlík působil od konce 60. let. Nastoupil tam jako zoolog, později se stal hlavním zoologem. "Po společenských změnách na počátku 90. let, kdy se zoo potýkala s dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků, chátrajícím areálem i personálními problémy, přijal odpovědnost za její další směřování. V roce 1993 se stal pověřeným ředitelem a od roku 1994 vedl Zoo Ostrava jako její ředitel až do svého odchodu do starobního důchodu," uvedla zoo.
Aby převzal vedení zoo v době, kdy deset let chátrala po finanční, personální i materiální stránce, přesvědčili Stehlíka kolegové. "Díky novému řediteli se situace v organizaci postupně stabilizovala a začaly opravy havarijních stavů budov i infrastruktury na mnoha místech areálu. Objevily se také první investice, například výstavba nových voliér dravých ptáků (1997), nová expozice rysů a voliéry papoušků a handicapovaných ptáků (1998) či nové seníky pro jeleny (1999)," uvedla zoo.
Stavba pavilonu slonů byla velkou a nákladnou investici, kterou lze považovat za jeden z milníků v novodobé historii zahrady. "Jejím dokončením se Josef Stehlík loučil s profesní kariérou," uvedla zoo. Za Stehlíkova vedení podle ní začal rozvoj zahrady, na který navazovali jeho nástupci.