Žháře z Bruntálska viní i z vraždy kolegy. Jed podstrčil dalším devíti lidem

Muž skončil ve vazbě, hrozí mu i výjimečný trest včetně doživotí. Kromě úmyslného založení 19 lesních požárů jej policisté viní také z vraždy a devíti pokusů o ni, nedovoleného ozbrojování, pytláctví a týrání zvířat.

Lesní požáry zakládal letos na jaře v odlehlých lesích na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji a v části Olomouckého kraje. Jak popsala ředitelka územního policejního odboru Bruntál Natálie Pastuchová Orlová, požáry zakládal důmyslným způsobem. „Vyrobil si speciální svíčky, pomocí kterých se požár rozhořel až hodin a půl po jeho odchodu z místa činu,“ uvedla Pastuchová Orlová. Rafinovaná metoda ztěžovala kriminalistům jejich pátrání.

Důležitou stopou byl nález jedné upravené hřbitovní svíčky, která na rozdíl od ostatních nedohořela. Pro dopadení muže pak bylo zásadní svědectví ženy, která žháře zahlédla na procházce a popsala ho policistům. „Podařilo se nám najít i jeho auto,“ uvedla.

Při zakládání požárů mu údajně nešlo o to, aby někomu ublížil. „Přiznal, že ho inspirovaly požáry okolo Los Angeles v USA. Chtěl si vyzkoušet, jestli by to šlo i v našich podmínkách,“ doplnila Pastuchová-Orlová.

Kriminalisté žháře obvinili z poškozování cizí věci a žádali jeho vzetí do vazby. Soud ale nevyhověl.

Na kontě měl týrání zvířat a pytláctví

Domovní prohlídky také odhalily, že podezřelý žhář má také zálibu ve zbraních. Kromě různě upravených vzduchovek a plynových zbraní policisté našli nelegálně drženou opakovací kulovnici a stovky nábojů. „Náboje si i sám vyráběl,“ doplnila ředitelka.

Ukázalo se, že podezřelý byl už před třemi lety odsouzen bruntálským soudem k podmínce za pytláctví a týrání zvířat. „Pytláctví byl jeho dlouhodobý koníček, jak tomu říkal,“ podotkla Pastuchová Orlová.

Muž například letos v březnu protizákonně instaloval nášlapné kleště, které nezpůsobí okamžitou smrt, ale vedou k bolestivému umírání zvěře. Měl takto ulovit několik nutrií. Zvířata i choval, avšak v nevyhovujících podmínkách.

„Dle všeho měl například nafotit kočku v kleci a poté měl inzerovat, že pokud se jí někomu nezželí a nezaplatí mu za ni z pravidla v řádu tisíců korun, trýznivě ji usmrtí. Několik lidí mu mělo peníze poslat, muž ale s nimi dále nekomunikoval,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Kriminalisté dále zjistili, že muž se prostřednictvím internetu někomu svěřil, že má na svědomí něco velmi závažného. Vyšetřování následně potvrdilo, že stojí za neobjasněnou smrtí a těžkým ublížením na zdraví dvou mužů z Olomoucka z předchozího roku.

Jeden mrtvý, druhý má doživotní následky

„V zaměstnání, kde se schylovalo kvůli jeho nevhodnému chování k jeho propuštění, zanechal nástrahu v podobě otráveného nápoje. Stalo se tak v roce 2023. Na jaře roku 2024, když už ve firmě nepracoval, se nastraženého nealka napili dva kolegové. Jeden kolega, který se napil, zemřel, druhý má trvalé následky,“ informoval náměstek ředitele moravskoslezské policie pro kriminální službu a vyšetřování Martin Lichý. Zesnulému muži nebylo ani šedesát let, druhý má věk okolo třiceti let.

Podobné nástrahy, do kterých namíchal běžně dostupné chemikálie a medikamenty, nastražil letos v dubnu také v Olomouci v místech, kde se pohybují bezdomovci, které zřejmě nesnášel. „Celý život pracoval, asi mu vadilo, že nepracují,“ domnívá se kriminalista.

Policisté okamžitě zalarmovali své kolegy na Olomoucku, aby bezdomovce varovali před požitím nalezených nápojů a potravin. Podařilo se objevit i osm nástrah, které jen díky jejich včasnému zásahu nikomu neublížily. Jed obviněný namíchal do alkoholických i nealkoholických nápojů. „Lze říct, že po dlouhé době jsme měli v Moravskoslezském kraji sériového vraha,“ prohlásil Lichý. Pro pachatele si pak na konci května přijela zásahová jednotka.

Policisté nyní nemají informaci, že by se otrávených nápojů napil někdo další. Zajistili lahve a rozbory prokázaly, že každá z nich mohla zabíjet.

Obviněný, kterému hrozí až výjimečný trest, je technicky zdatný a vzdělaný. „Studoval kybernetiku v Brně, ale studia nedokončil. Je značně inteligentní a dá se říct, že když se pro něco nadchne, chce to dovést k dokonalosti,“ řekl kriminalista Jiří Marta, který muže vyslýchal. Zpočátku prý byl nedůvěřivý, ale pak ochotně spolupracoval, ke svým činům se přiznal. Více o něm řekne psychiatrický a psychologický posudek.

Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel zdůraznil, že šlo o mimořádný případ, který byl enormně náročný na počet nasazených lidí i techniku. Pomáhala letecká služba s drony, pyrotechnici, při vyšetřování požárů se zapojily desítky hasičských jednotek. „Co se týče požárů, pracovali jsme i s možností, že by mohlo jí o pokus o teroristické útoky, a to třeba v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Zabývali jsme se tím, jestli někdo neprověřuje schopnosti naší policie,“ doplnil Kužel.