Zima byla v Moravskoslezském kraji pro údržbu silnic náročnější než předešlá

Společnosti, které se v Moravskoslezském kraji starají o údržbu silnic, hodnotí letošní zimu jako náročnější než předešlou. Do terénu musely vyrazit ve více dnech, spotřebovaly více materiálu a ujely více kilometrů. ČTK to řekli mluvčí podniků, které se údržbu starají. Upozornili zároveň, že zima oficiálně ještě neskončila, údaje tak ještě mohou růst.
O více než o 800 kilometrů silnic první třídy a dálnic se v Moravskoslezském kraji stará sdružení firem Eurovia, AVE CZ a SOÚS. "Letošní zimní sezonu hodnotíme jako náročnější oproti předchozím obdobím. Zaznamenali jsme více zásahových dní, vyšší spotřebu soli i počet kilometrů. Naše technika najela až 240.000 kilometrů, což činí nárůst o 47 procent. Spotřebovali jsme 11.800 tun soli a to je oproti minulému období nárůst o 73 procent," uvedla Iveta Štočková, mluvčí skupiny Vinci Construction CS, do níž Eurovia patří.
Největší komplikace, stejně jako v předešlých obdobích, zaznamenalo sdružení při silném sněžení a jiných extrémech počasí v horském úseku silnice I/56 Ostravice - Hlavatá na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Ve zhruba pětadvacetikilometrovém úseku z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu je proto silnice celou zimu pro nákladní auta s hmotností nad 12 tun zavřená. "Situace v tomto prostoru je velmi závislá na místních podmínkách, zejména na chování řidičů, a to především nákladních vozidel," řekla Štočková.
Téměř 2600 kilometrů silnic druhé a třetí třídy v zimě udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Její technicko-provozní náměstek Radek Filipczyk řekl, že zimní údržba začala zvolna a plné směny začaly 16. listopadu. "První sníh se objevil 22. listopadu a vydržel do 3. prosince. Situaci se podařilo zvládnout nasazením většího množství techniky, ale vlastními silami," uvedl Filipczyk.
Celý leden a únor podle něj provázely sníh, ledovka a déšť, což vyžadovalo nasazení až 86 strojů do směny. Za pomocí ledořezů, solení a radlic se dařilo vrstvu sněhu a ledu odstraňovat. "I přes značné výkyvy počasí nebylo nutno uzavírat silnice ani vyhlašovat kalamitní stav. Za zimu se spotřebovalo cca 17.000 tun soli a 22.000 tun inertu a jen období od ledna do tohoto týdne bylo o 30 milionů korun dražší než předchozím roce," uvedl Filipczyk. Vyšší náklady jsou podle něj dány nejen vyššími cenami materiálu, ale i opravdu silným nasazením v prvních dvou měsících letošního roku.
V Ostravě se o více než 320 kilometrů silnic stará podnik Ostravské komunikace. V této zimě do konce února spotřeboval 3169 tun soli a více než milion litrů solného roztoku. Loni za celou sezonu to bylo skoro 1868 tun soli a 582.451 litrů solanky.
"V dlouhodobém srovnání se tato zimní sezona přiblížila zimě 2018-2019, kdy byla spotřeba solanky rovněž přes 3100 tun. Ani zdaleka ale nešlo o zimu rekordní. Tu zaznamenaly Ostravské komunikace v sezoně 2012-2013," uvedla mluvčí podniku Eva Kijonková. V rekordní sezoně 2012-2013 spotřebovala firma skoro 10.000 tun soli.
"Loňská zima byla v porovnání s letošní mírnější. Bylo tehdy méně zásahu, méně spotřebovaného posypového materiálu," řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Technické služby v minulé sezoně ve městě spotřebovaly zhruba 449 tun soli a 219 tun kamene. V letošní sezoně to bylo zhruba 998 tun soli a kamene přibližně 366 tun. Po silnicích a chodnících najely stroje technický služeb 37.341 kilometrů.