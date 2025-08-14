V hledáčku měl dálniční fantom především zahraniční kamiony, neodradilo jej ale ani parkující osobní auto. Na odpočívadlech okolo D1 na Novojičínsku je vykrádal od začátku března. Vždy v noci.
„Do vozů se vloupal buď po překonání zámků dveří, přes pootevřené okénko, nebo využil toho, že vozidlo bylo neuzamčené,“ popsala jeho postup policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Čtrnáctkrát, a téměř vždy do kamionů
Z kabin zloděj bral tašky a peněženky s doklady, peníze, platební karty i mobily. „Zřejmě mu nevadila ani skutečnost, že v té době uvnitř spali i samotní poškození, tedy řidiči,“ poznamenala Kubzová.
Svůj čin zopakoval minimálně čtrnáctkrát. „Téměř vždy se jednalo o zahraniční kamiony. V jednom případě měl rozbít zadní okno osobního automobilu,“ uvedla policejní mluvčí.
Ukradené telefony prodával, peníze z ciziny měnil ve směnárnách. Několikrát zkusil ukradenými kartami v bankomatu vybrat hotovost, to se mu však podařilo jen jednou, když měl řidič u karty napsaný PIN.
Opakující se případy se stejným modem operandi si převzala krajská kriminálka. Její členové od března vyhodnocovali stopy z poškozených aut, přehrávali si dostupné kamerové záznamy i zjišťovali informace v terénu. A na konci července spadla klec.
|
Zloděj odmontoval z kamionu světla, když si řidič dával noční přestávku
„Po předchozím souhlasu státního zástupce byl policisty zadržen podezřelý muž právě na jedné z čerpacích stanic. Při zadržení u něj byly zajištěny věci, které mohly sloužit k páchání trestné činnosti,“ nastínila Kubzová a dodala, že na odpočívadla pachatel většinou jezdil na elektrokole. Také kradeném.
Celková škoda čítá 180 tisíc korun a Ostravanovi, který má podobnou trestnou činnost v záznamech už z minulosti, hrozí až pět let vězení.