Pokus o krádež se odehrál v sobotu v noci. Svědek si všiml mladíka ve staré škodovce, zvláště ho pak zaujalo, že dotyčný nestartoval klíčkem, jak bylo u více než čtyřicet let starého vozu obvyklé, ale pomocí spojení kabelů vytržených ze spínací skříňky.
Svědek proto okamžitě volal na policii a na místo brzy dorazila hlídka z obvodního oddělení Karviná 7. Ta zloděje ještě přistihla, jak se marně snaží vůz nastartovat. O tom, že to není majitel, svědčilo i rozbité boční okno automobilu.
„Na služebně policistům uvedl, že si všiml starší škodovky a také pytle, který v ní byl uložen. Nejprve se údajně pokusil násilím otevřít dveře u řidiče, když však prasklo okenní sklo, vybil ho a vlezl dovnitř,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Dále se podezřelý policistům zmínil, že jako nedoučený automechanik věděl, jak automobil nastartovat přes vytržené kabely, jenže se mu to nedařilo. A díky všímavosti svědka a rychlosti policistů to už ani nestihl.
„Jednačtyřicetiletá Škoda 105 L tak sice mírně poškozená, ale nerozebraná na náhradní díly, majitele nezměnila,“ konstatovala policejní mluvčí.
Zloděj také přiznal, že chtěl už poměrně cenný vůz prodat do šrotu. Za své počínání si už vyslechl obvinění z pokusu o krádež.