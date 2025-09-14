Byl to loni zřejmě první případ povodňového rabování. A jeden z nejznámějších. Když velkou část ulic a domů Bohumína zaplavila velké voda z řeky Odry, tak kdo mohl, tak se rychle uchýlil někam do bezpečí.
Ne tak Rudolf Baudyš. V noci se hodiny procházel městem a hledal, co ukrást. U soudu pak sice tvrdil, že také utíkal před záplavami, ale současně stihl ze společných prostor ukrást tři jízdní kola.
Nejprve jedno, pak se vrátil pro další dvě. Znalec lup ocenil na 52 tisíc korun. Baudyš však kola prodal za deset tisíc. „Byl jsem na sociálních dávkách, peníze jsem nutně potřeboval,“ vysvětloval Baudyš v soudní síni.
Bohumínští policisté ho dopadli, když opět obcházel zatopené domy a hledal, co by bylo nelegálně k mání.
Za krádež a legalizaci z trestné činnosti je za normálního stavu uzákoněn trest maximálně dva roky vězení, jenže při vyhlášeném stavu nebezpečí mu hrozil výrazně vyšší trest, trestní sazba se pohybuje v rozmezí dvou až osmi let.
Baudyš nakonec dostal trest vězení na dva roky a čtyři měsíce, ale podmíněně odložen na zkušební dobu tří let.
Jenže zpytování svědomí projevené na soudu mu příliš dlouho nevydrželo. Už za dvanáct dnů od vyhlášení rozsudku Baudyš opět v Bohumíně ve sklepě jednoho panelového domu vypáčil petlici u sklepní kóje a ukradl televizor a pracovní nářadí.
Na zlodějskou výpravu vyrazil i v květnu a v červnu, kdy opět kradl ve sklepích paneláků, ale i v rodinném domě připraveném na rekonstrukci a v areálu stavební firmy.
Celkem tři roky a osm měsíců vězení
A opět zaměstnával karvinský soud. Ten mu nejprve udělil stovky hodin obecně prospěšných prací, ale pak už došlo na vězení. Za krádeže byl odsouzen na šest a deset měsíců.
„V návaznosti nakonec rozhodl soud, že odsouzený Rudolf Baudyš vykoná původně podmíněně odložený trest odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců, neboť porušil podmínku vedení řádného života ve zkušební době podmíněného odsouzení tím, že spáchal a byl opětovně odsouzen pro další trestnou činnost,“ informoval mluvčí Okresního soudu v Karviné Jan Martikán.
Uvedl, že Rudolf Baudyš už nastoupil do vězení. „Tam bude postupně vykonávat tresty odnětí svobody v trvání deset měsíců, dva roky a čtyři měsíce a šest měsíců,“ připojil mluvčí soudu fakt, že celkem by tak Baudyš měl strávit za mřížemi tři roky a osm měsíců.