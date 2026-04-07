Nenapravitelný zloděj se policistům zkusil schovat pod balkonem. Bez šance

Josef Gabzdyl
  13:02
Nezvyklé místo si pro úkryt před policisty zvolil dvaatřicetiletý zloděj v Ostravě. Když zjistil, že si pro něj do bytu přišli strážci zákona, snažil se před nimi ukrýt pod balkonem. Jenže další policisté stáli i na ulici a recidivista tak neměl šanci ani uniknout, ani se ukrýt.

Muž je protřelým zlodějem s bohatou trestní minulostí. Policisté ho opětovně odhalili při vyšetřování série krádeží zejména v ostravské části Zábřeh, dále pak například v Moravské Ostravě, vyrazil však i na Hlučínsko.

„Tehdy neznámý pachatel se vracel do parfumérií, ale nevynechal potraviny, nářadí či prodejny s oblečením. Jeho drzost však překročila hranice ve chvíli, kdy využil nepozornosti spícího muže, kterému odcizil mobilní telefon,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když zloděj ve svém bytě v Ostravě zjisti, že si pro něj jdou policisté, snažil se před nimi ukrýt pod balkonem. Jenže další strážci zákona stáli na ulici. (7. dubna 2026)

Ostatně lajdáckost lidí mu byla velkým pomocníkem. Ukázkovým příkladem byla například krádež elektrokola za desítky tisíc korun, které majitel nechal neuzamčené před prodejnou v Hlučíně a odešel nakupovat.

Vyšetřování policisty nakonec dovedlo ke dvaatřicetiletému muži, milovníkovi parfémů luxusních značek. Nebylo to navíc zdaleka poprvé, co kradl. „Ke ztotožnění pomohla mimo jiné krádež, při které byl konfrontován ochrankou prodejny, přičemž se dal na útěk, nicméně na místě zanechal tašku s lupem a svým mobilním telefonem,“ přiblížila policejní mluvčí.

Elektrokolo značky MaxBike bílé barvy, které v Hlučíně před prodejnou odcizil ostravský recidivista. I když byl dopaden, kolo za desítky tisíc korun zatím nebylo nalezeno. (7. dubna 2026)

Jenže dopadnout ho nebylo snadné, protože byl stále v pohybu a místa svého pobytu často střídal. Až tip na jeden byt v ostravském obvodu Vítkovice vyšel. Jakmile muž zjistil, že mu jsou policisté v patách, rychle vylezl na balkon a poměrně krkolomně se dostal i pod něj, přičemž stál na zábradlí spodního balkonu.

„To však netušil, že na něho čekají pod okny kriminalisté. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce byl muž zadržen a převezen k dalším procesním úkonům na služebnu,“ sdělila mluvčí Michalíková.

Nakonec byl muž obviněn z pokračujícího přečinu krádeže, přičemž mu bylo dokázáno osmnáct krádeží s celkovou škodou 32 tisíc korun. Soud schválil návrh na mužovo vzetí do vazby. Zloděj se sice přiznal, ale nesdělil, kde odcizené věci skončily, případně kdo je odebral nebo zakoupil. Výjimkou byl jen odcizený mobil, který je už zpět u vlastníka.

VIDEO: Zloděj se policistům schoval za komín, pak ho našli i s lupem na půdě

„Dále proto pátráme například po odcizených elektrokolech. Samozřejmě se také obracíme na možné ‚nové‘ majitele elektrokola značky MaxBike, dále pak pánských horských elektrokol značky Leader Fox černé barvy a MTF červenočerné barvy, které mohli zakoupit, aby nás kontaktovali. Jedná se o věci pocházející z trestné činnosti,“ zdůraznila Eva Michalíková.

Zopakovala, aby lidé byli obezřetní a všímali si svého okolí. Uvedla, že zloději vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství osob, například obchody nebo nákupní centra. „Pokud uvidíte v obchodě někoho, jak si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače, ostrahu nebo kontaktujte linku 158,“ vybídla policejní mluvčí.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Chráněné louky ukládají podle vědců do půdy víc uhlíku než obhospodařované

ilustrační snímek

Dlouhodobě chráněné louky ukládají do půdy významně více uhlíku než intenzivně obhospodařované travní porosty. Schopnost krajiny přirozeně ukládat uhlík je...

Zatím čtyři z pěti obviněných z útoku v Pardubicích podali stížnost proti vazbě

ilustrační snímek

Čtyři obvinění z teroristického útoku v Pardubicích, kteří jsou ve vazbě, už proti ní podali stížnost, pátý, který je ve vazbě od pondělí, si ponechal lhůtu....

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí Peru a Portugalsko

ilustrační snímek

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí letos Peru a Portugalsko. Uskuteční se ve středu 8. dubna v Baťově institutu. Festival 14. rokem pořádají...

Liberecká univerzita nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, platí jen DPH

ilustrační snímek

Liberecký univerzitní výzkumný ústav CXI nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, například výrobních vad či defektů. Za výzkum chce od nich zaplatit jen...

Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí,...

Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava...

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

Chrudimský 43. výsadkový pluk už má téměř 1000 vojáků z povolání

ilustrační snímek

Chrudimský 43. výsadkový pluk dokončuje transformaci z původního praporu. V současnosti je schopen standardního nasazení a plní úkoly týkající se české armády...

Českobudějovická nemocnice vyměnila s asistencí robota pacientovi obě kyčle

ilustrační snímek

Českobudějovická nemocnice operovala pacienta, jemuž při jednom zákroku lékaři vyměnili oba kyčelní klouby. Při operaci využili asistenci robota. Jse o jednu z...

Výzkum: Mnozí muži jsou single nedobrovolně, ženám to tolik nevadí

ilustrační snímek

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů...

V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

ilustrační snímek

Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní...

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

