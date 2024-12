Zlodějský pár obchází Opavsko a okrádá starší lidi

Jen za půl roku se tak dvojice vnutila do pěti domů. Používají přitom různé legendy, jak obelstít majitele, „Buď nabízeli na prodej deky či jiné výrobky, nebo v jiných případech naopak měli žízeň či potřebu návštěvy toalety,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když důvěřiví lidé muže a ženu pustili do svého obydlí, dali jim tím možnost nahlédnout do svého soukromí. A pokaždé pak majitelé po odchodu páru zjistili, že jim chybí peníze.

U jednoho z posledních případů se muž pod záminkou žízně dostal až do domu 82leté ženy. Nejdříve prošel odemčenou brankou na pozemek, a jakmile byl seniorkou vyrušen, měl už připravenou legendu. „Žena jej v dobré víře pustila do domu. V kuchyni mu dala sklenku vody, která mu však nestačila. Neustále rozptyloval pozornost seniorky, domáhal se další sklenice vody a nakonec chtěl, aby si k němu sedla a povídali si o rodině. Této chvilky však využila jeho spolupachatelka, která nepozorovaně vstoupila přes otevřené dveře do domu a prohledala prostory. Nakonec si jí seniorka všimla a oba vykázala. To už však byli bohatší o více jak 90 tisíc korun,“ popsala případ Michalíková.

Celkem už tak dvojice nakradla půl milionu korun. Policisté dané skutky prověřují pro podezření z trestných činů krádež a porušování domovní svobody.