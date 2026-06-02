Událost se stala 23. května. „Muž zahlédl hada, který se plazil na chodníku. Došlo k tomu v místech, kde končí obytná zástavba. Rozhodl se zmiji vyfotografovat,“ popsal začátek příběhu mluvčí Moravskoslezské nemocnice Krnov František Kuba.
„Stále víc se k ní přibližoval, aby získal kvalitní detailní záběr. V zápalu se k ní přiblížil tak blízko, až ho uštkla do hřbetu levé ruky. Po uštknutí se muž vydal hledat pomoc do krnovské nemocnice,“ doplnil mluvčí.
Po prvotním vyšetření na pohotovosti byl neúspěšný fotograf hospitalizován na interním oddělení.
„Při přijetí byl ve stabilizovaném stavu bez známek závažné reakce. Měl otok v místě uštknutí s postupným šířením na ruku a předloktí. Laboratorní vyšetření byla bez významných patologických odchylek,“ uvedl primář interního oddělení Bronislav Čapek s tím, že stav pacienta byl konzultován s toxikologem.
Antisérum letos dostali už tři lidé
Některé případy totiž lékaři z celé republiky hlásí na Toxikologické informační středisko při Klinice pracovního lékařství VFN a 1. LF UK. „Konzultují s námi jednotlivé případy a radí se i ohledně podávání séra,“ potvrdila jeho vedoucí Kateřina Kotíková, která upozornila, že všechna uštknutí jedovatými hady se do Prahy nehlásí.
„Naše Toxikologické informační středisko poskytuje konzultace převážně u akutních otrav, tedy i při uštknutí zmijí obecnou. Zároveň na našem středisku máme v pohotovostní zásobě antiséra pro celou Českou republiku,“ doplnila Kotíková.
„V letošním roce jsme zatím konzultovali 11 případů uštknutí nebo podezření na uštknutí zmijí a ve třech případech - pro dva dospělé muže a pro jedno dítě, jsme vydávali antisérum,“ přiblížila toxikoložka.
Propuštěn do domácí péče
Krnovského pacienta léčili antihistaminiky, kortikosteroidy a analgetiky. Otok mu lokálně chladili.
„Během pozorování došlo k přechodné progresi lokálního otoku, avšak bez rozvoje závažných celkových příznaků,“ popsal primář.
„Vzhledem k příznivému klinickému průběhu nebylo nutné podání specifického protijedu. Po 24 hodinách sledování byl pacient propuštěn do domácí péče ve stabilizovaném stavu s doporučením další kontroly u praktického lékaře,“ uvedl Bronislav Čapek.
„Z medicínského hlediska se jednalo o typický případ lokální reakce na uštknutí zmijí s příznivým průběhem a bez nutnosti podání antiséra,“ vysvětlil.
Co dělat, když se setkáte se zmijí
Většina uštknutí zmijí obecnou život neohrožuje, ale vždy se doporučuje lékařské vyšetření. Zejména při zvětšujícím se otoku, obtížích nebo u rizikových skupin pacientů.
Zmije obvykle zaútočí pouze pokud se cítí ohrožena nebo nemá možnost úniku. Po uštknutí je důležité zachovat klid a omezit pohyb. Při uštknutí do ruky je potřeba sundat prsteny, než tomu zabrání zvětšující se otok. Nedoporučuje se přikládání škrtidla na končetinu ani snaha o vysávání jedu z rány.
Kontakty na Toxikologické informační středisko 224 915 402 nebo 224 919 293, kde specialisté na otravy poskytují konzultace lékařům i laikům.