Znalec u Okresního soudu v Ostravě řešil případ souzeného zubaře

Výslechem znalce z oboru neurologie pokračoval dnes u Okresního soudu v Ostravě případ zubaře, který pacientovi údajně zbytečně vytrhal 18 zdravých zubů, poničil čelist a způsobil mu doživotní následky. Pacient Petr Večeřa se snaží získat civilní žalobou odškodnění 3,8 milionu korun. Zubař Lubomír Beran vinu odmítá, tvrdí, že odvedl kvalitní práci. Pacient podle něj zanedbal docházku na kontroly, což způsobilo zbytečné záněty a poškození čelisti.
Před soudem dnes promluvil znalec Michal Král, který nechtěl uvést, zda jsou poškození chrupu a následné potíže nezvratné a trvalé. Vyjadřoval se především k poškození trojklaného nervu. Podle něj je ale chronická neuropatie, což je dlouhodobé poškození periferních nervů, dlouhodobý stav, který se dá jen obtížně ovlivnit. "V budoucnosti je regrese nepravděpodobná. Úplné vyléčení problému je méně časté," řekl znalec.
Právní zástupce pacienta uvedl, že znalec dal za pravdu jemu a jeho klientovi. "Výslechem se potvrdily závěry, které prokazují naše tvrzení," uvedl advokát. Zástupce žalovaného lékaře řekl, že se k závěrům znalce vyjádří písemně. I proto soudkyně Veronika Targa hlavní líčení odročila na 9. listopadu v 08:00.
Případem se nezávisle zabývala i policie. Původně ho kvalifikovala jako zvlášť nebezpečný zločin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce později případ překvalifikoval na mírnější přečin spočívající v poškození cizích práv a těžké ublížení na zdraví. V případě odsouzení tak Beranovi hrozí nižší trest.
Beran s obviněním a podanou žalobou nesouhlasí. "Odvedl jsem dobrou práci. Léčbu jsme prováděli po konzultaci a dohodě s pacientem a jeho rodiči. Skončila ale před naplánovaným koncem. Pacient přestal docházet na kontroly a seřízení protézy. Ta se uvolnila, dostaly se pod ni zbytky jídla. Začaly vznikat záněty. Jeho cílem u soudu je získat velké peníze," uvedl Beran. Dodal, že zuby netrhal bezdůvodně, chrup pacienta byl značně zdevastovaný.
"Je katastrofou, že takový člověk pečuje o zdraví a životy i malých dětí. Přebral mě do péče v roce 2021, kdy mi tvrdil, že jediná možnost mojí léčby spočívá ve vytrhání 18 zubů, které se ale při pozdější revizi ukázaly jako naprosto zdravé," uvedl Večeřa. Dodal, že vinou zákroku žalovaného lékaře byl dva roky zcela bez zubů. "Ani jsem nevycházel ven, měl jsem z toho psychické potíže. Nevratně mi poškodil čelist a z toho i špatně slyším," uvedl.
Žalovaný zubař byl v roce 2022 jedním z iniciátorů výzvy k zajištění stomatologické péče v Moravskoslezském kraji adresované ministerstvu zdravotnictví. Výzvu, kterou podpořil i kraj, podepsali zástupci více než stovky měst a obcí z regionu. Podílel se i na projektu, který do jeho ordinace přivážel školáky, kteří nemají zubaře, z různých obcí kraje. Beran tvrdí, že všechno souvisí s jeho neúspěšnou kandidaturou na šéfa stomatologické komory a s jeho názory na stav zubní péče v Česku.