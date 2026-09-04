Ostravská zoo představila nové lákadlo, moderní pavilon pro obojživelníky

„Obojživelníci patří k nenápadným a často opomíjeným živočichům, přesto mají v přírodě nezastupitelnou roli. Jsou rovněž důležitou součástí potravních řetězců a díky své citlivosti na změny prostředí zároveň fungují jako významní ukazatelé stavu ekosystémů,“ upozornila mluvčí zoo Šárka Vlčková s tím, že právě jejich citlivost se stává jedním z důvodů, proč patří mezi nejohroženější skupinu obratlovců.
Podle mezinárodního Červeného seznamu ohrožených druhů je tak téměř polovina známých druhů obojživelníků ohrožena vyhubením. Příčin je více, od úbytku a ničení jejich přirozeného prostředí přes znečištění vody a změny klimatu až po infekční onemocnění, která mohou decimovat celé populace.
Nové Amphibiarium chce na tuto problematiku upozornit. Návštěvníkům přiblíží rozmanitost obojživelníků, způsob jejich života i hrozby, kterým ve volné přírodě čelí. Zároveň ukazuje, že jejich ochrana není záležitostí pouze exotických oblastí, pomoc potřebují i v naší přírodě.
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„V pavilonu je na 40 samostatných malých i větších biotopů za sklem. Obojživelníci jsou nesmírně citliví, především na infekční onemocnění chytridiomykózu, proto byla zapotřebí přísná karanténa každého dovezeného jedince, než se zvířata umístí do společné budovy nové stavby,“ uvedl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.