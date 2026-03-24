Zoo Ostrava chce získat samici medvěda ušatého, výběh obývá i medvěd z Konopiště

Ostravská zoologická zahrada by chtěla získat samici medvěda ušatého a pokusit se o rozmnožování tohoto druhu. Samice by se mohla ve zhruba hektarovém přírodním výběhu stát partnerkou jednoho z tamních samců. Dnes v expozičně-chovatelském komplexu Čitván žijí třicetiletý samec a také dvacetiletý medvěd Jirka, který byl do zahrady před více než rokem převezen ze státního zámku Konopiště, kde od roku 2011 obýval zámecký příkop. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.
Samec z Konopiště se podle mluvčí s venkovním výběhem sžil velmi dobře a užívá si prostorné přírodní zázemí. Po zimním období, kdy se medvědi častěji zdržují v teple brlohů ve vnitřních prostorách a odpočívají, začínají být zvířata s příchodem jarního počasí stále více aktivní. Návštěvníci tak mají i větší šanci medvědy pozorovat. "Lidé je budou moci od víkendu pozorovat také při komentovaných setkáních, kdy mají největší šanci je vidět. I medvěd z Konopiště se aktuálně zdržuje v blízkosti vyhlídky, výběh ještě není zarostlý zelení, takže je i mnohem přehlednější," řekla Nováková.
Medvědy ošetřovatelé krmí třikrát denně, přirozenou potravu jim ale poskytuje i samotný výběh. "Expozičně-chovatelské zařízení Čitván, ve kterém medvědi ušatí žijí, nabízí zvířatům nejen značný prostor, ale také spoustu možností přirozené potravy, kterou si mohou zpestřit jídelníček. Medvědi jsou všežravci, takže se živí například i zelenými rostlinami, ale i lesními plody nebo třeba žaludy, které jsou pro ně obrovskou pochoutkou a vydatným zdrojem energie," řekla mluvčí. Chovatelé pak krmí zvířata rostlinnou potravou, ale i masem či vejci.
Medvěd z Konopiště podle mluvčí prospívá dobře a je pod dohledem chovatelů a v případě potřeby i veterináře. "Medvědi se samozřejmě pozorují. Pokud by se chovatelům něco v jejich chování nezdálo, odebírají se většinou nejprve vzorky trusu, z něhož lze zjistit řadu informací o zdravotním stavu zvířat. Pokud by se tam objevilo něco zásadního, tak se dělají další vyšetření," řekla Nováková.
Zoo Ostrava má s chovem medvědů ušatých zkušenosti, věnuje se mu od roku 1991. V minulosti obýval pár medvědů starý betonový výběh, v roce 2010 se přestěhoval do nového komplexu Čitván. V červenci 2024 ale musela zoo ze zdravotních důvodů dát utratit starou samici a v zahradě zůstal jen samec, ke kterému předloni v prosinci přibyl právě medvěd Jirka. Medvědy ušaté se ale nikdy nepodařilo v ostravské zahradě rozmnožit, proto by zoo ráda získala i novou samici. Podle Novákové jde ale o poměrně náročný proces, protože dostupných a geneticky vhodných zvířat není mnoho.
Medvěd ušatý je menší druh medvěda s výrazně dlouhou srstí, hlavně na krku, a žlutobílou náprsenkou ve tvaru písmene Y nebo V. Vyskytuje se v lesích od Íránu, podél čínských hranic na úpatí Himálaje přes jihovýchodní Asii až po Korejský poloostrov. V Červeném seznamu je zařazen v kategorii zranitelný. Hlavní příčinou úbytku jeho populace je ztráta jeho přirozeného prostředí, především kvůli pytláctví nebo výstavbě silnic či vodních elektráren. Největší hrozbou v Číně a jihovýchodní Asii je pak lov a držení živých zvířat pro žluč využívanou v tradiční orientální medicíně.