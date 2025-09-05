Vzácná kočka cejlonská je nejmenší na světě, v Ostravě přivedla na svět mládě

Mládě kočky cejlonské se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodilo 27. června 2025. „První týdny života trávilo spolu se samicí v bezpečí úkrytu, neboť mláďata kočkovitých šelem se rodí slepá a plně závislá na péči matky,“ popsala mluvčí zoo Šárka Nováková.
„Nyní je už ale mají návštěvníci možnost zahlédnout v pavilonu Indické šelmy. Samec je k vidění ve výběhu naproti pavilonu, kde stráví určitou dobu s druhou chovnou samicí. I když se odchov prozatím vyvíjí nadmíru optimisticky, stále zůstáváme mírně skeptičtí, neboť za úspěšně odchované budeme moct mládě považovat až za několik měsíců,“ vysvětlil Matěj Vrúbel, který má v zoo na starosti chov šelem.
Kočka cejlonská je v zoologických zahradách velmi vzácná. „Chovají ji ve třinácti evropských institucích. Celá evropská populace čítá pouhých čtyřicet jedinců, přičemž za poslední rok se zvířata rozmnožila jen ve dvou zoo, z nichž jedna je právě ta ostravská,“ upozornila mluvčí.
Mimo Evropu chovají kočku cejlonskou jen dvě instituce v Asii. Zoo Ostrava se dlouhodobě řadí k úspěšným chovatelům tohoto druhu. Kočky cejlonské jsou zde chovány od roku 2012. Během této doby se podařilo odchovat celkem jedenáct mláďat, to letošní je tedy dvanácté v pořadí.
„V současné době máme dvě téměř pětileté chovné samice, přičemž každá z nich již v minulosti odchovala mládě. Mezi nimi střídáme chovného samce. Všechna naše zvířata patří k nejmladším v rámci evropské, rapidně stárnoucí populace. Každý přírůstek je tedy nesmírně cenný pro zachování tohoto druhu v lidské péči,“ vysvětlil Vrúbel.
|
V Ostravě obnovili chov manulů. Tyto huňaté a otužilé tvory decimují nákazy
Kočka cejlonská patří mezi nejmenší kočkovité šelmy. Obývá suché opadavé lesy na indickém subkontinentu. Poddruh chovaný v ostravské zoo se vyskytuje pouze na Srí Lance, kde byl zaznamenán výskyt i v tropickém deštném lese.
„Přestože dává přednost husté vegetaci a kamenitým oblastem, zatoulává se také do zemědělské a osídlené krajiny, kde ji lákají hojní hlodavci. Je to excelentní lezec po stromech, ale kořist loví zejména na zemi. Tu tvoří převážně hlodavci, plazi a ptáci,“ uvedla Nováková. „V Indii byl dokonce pozorován jedinec, který v tlamě nesl netopýra.“
|
V ostravské zoo se těší ze vzácného kotěte, lidé nemohli k výběhu dva měsíce
Kočka cejlonská je aktivní především za soumraku a v noci. Samice je březí 66–70 dní a rodí jedno až dvě mláďata, která v přírodě ukrývá v dutinách stromů a pod skalními převisy.