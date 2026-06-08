Zoo na svém Facebooku oznámila, že opětovně otevírá expozici Ráj lemurů. „V neděli ve večerních hodinách totiž pracovníci zoo odchytli lemura, který ze zoo utekl minulý týden,“ oznámila mluvčí zoo Šárka Nováková.
Poté, co zoo jeho zmizení oznámila, a to s výstrahou, aby ho lidé nekrmili nebo se ho nesnažili sami odchytit, protože může být nebezpečný, se jí ozvalo několik lidí žijících v okolí zahrady, že samce zahlédli.
„Věděli jsme tak, že se lemur kata pohybuje v zahradách a lesících na hranici Muglinova a Slezské Ostravy. Několik výjezdů ale bylo neúspěšných,“ sdělila mluvčí Nováková.
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Až do nedělního večera. „Majitel jedné zahrady ho viděl na třešni a místo hned nahlásil na zveřejněné informační číslo zoo. Zvíře nebylo hladové, ale když mu pracovnice nabídla oblíbenou pochoutku, tak neodmítl. Příležitosti jsme využili a uprchlíka chytili,“ doplnila mluvčí ostravské zoo.
Lemur je nyní se svým bratrem umístěn v zázemí expozice, ven se však letos nevrátí. Důvod je velmi pragmatický. „Ohrazení překonal už několikrát po sobě,“ vysvětlila mluvčí s poděkováním všem, kteří se na pátrání i odchytu lemura podíleli.
Uprchlý lemur se pohyboval na rozhraní ostravských částí Muglinov a Slezská Ostrava, několik stovek metrů od zoologické zahrady.
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