V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Chovný pár jaguarundi vznikl v ostravské zoo v březnu. Tvoří jej desetiletý samec a dvouletá samice. Ta sice z italského Parco Faunistico La Torbiera do Ostravy dorazila už loni, spojit se samcem ji ale nebylo možné.
„V té době probíhaly úpravy jejich expozice a zvířata pobývala v prostorech nevhodných pro spojování,“ vysvětlila mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková.
Vzhledem k plaché a nervózní povaze samice navíc chovatelé museli postupovat opatrně. „I u malých koček může spojování představovat riziko úmrtí jednoho ze zvířat. Nakonec ale vše proběhlo hladce a během několika minut bylo možné zaznamenat u páru výraznou vokalizaci. Ta je u jaguarundi specifická, neboť dosahuje nejvyšší frekvence mezi všemi kočkovitými šelmami a lze ji připodobnit k hvízdání,“ dodala Nováková.
Poprvé dvojici mláďat chovatelé zaznamenali 23. května. První týdny po porodu trávila čas ve vnitřních prostorech výběhu v boudičce. Podobně jako v přírodě, kde mláďata zůstávají v bezpečí úkrytu, jímž bývá nora, dutiny stromů nebo prostor mezi kameny. Chovatelé proto vše nechali na samici.
Samice prvorodička je vzornou matkou
„S ohledem na věk samice a fakt, že se jednalo o prvorodičku, panovala skepse ohledně úspěchu odchovu. Samice se ovšem ukázala jako vzorná matka, která svou premiéru zvládla na výbornou,“ konstatoval Matěj Vrúbel, inspektor chovu šelem v Zoo Ostrava.
Chovatelé na přírodě nechali i samotný porod, když zvolili jiný přístup než v minulosti. „Rozhodli jsme se samce neoddělit před očekávaným porodem, což je běžná praxe. Z přírody existuje pár záznamů, kde bylo pozorováno více zvířat pohromadě, což může naznačovat jistou míru sociality. To se nakonec ukázalo jako správná volba,“ dodal Vrúbel.
Teď už zaměstnanci zoo znají i pohlaví mláďat. Srpnová veterinární kontrola prozradila, že jde v obou případech o samce. „Z odchovu máme velkou radost, protože je to už více něž 22 let, kdy se u nás mláďata této zajímavé kočky narodila. A to i proto, že v evropských zoologických zahradách chov jaguarundi stagnuje,“ komentoval Vrúbel.
V Evropě žijí jen tři desítky jedinců
Jaguarundi svým vzhledem připomíná spíše lasicovitou šelmu, patří ale mezi malé kočky příbuzné gepardovi či pumě. V divočině se vyskytuje od jižní Arizony v USA po severní Argentinu a obývá deštné lesy, savany, suché křovinaté oblasti i bažiny. Zatím nepatří k ohroženým druhům, ale počty této kočky v přírodě klesají.
V ostravské zoo lidé jaguarundi mohou vidět v komplexu Jižní Amerika, kde v jednom z výběhů už řádí i dvojice mladých samečků. Celkem v šestnácti zoologických zahradách v Evropě žije jen 36 jedinců. V zajetí se množí sporadicky.