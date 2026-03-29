Africký gigant se vrací do Ostravy. Zoo ukázala krajtu, která budí respekt i za sklem

Dalibor Maňas
  6:22aktualizováno  6:22
Po několikaleté pauze se do expozic ostravské zoologické zahrady vrací jeden z nejimpozantnějších plazů světa. Návštěvníci mohou v pavilonu Noční Tanganika opět obdivovat krajtu písmenkovou. Největší africký had, který ve volné přírodě dokáže ulovit i menší antilopu, se zabydlel v prostorách, které věrně simulují jeho přirozené prostředí.
Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo věrně simuluje africké šero a hustou vegetaci, ve které se tento gigant dokáže dokonale schovat. | foto: Zoo Ostrava, Petra Valentová

6 fotografií

Pro milovníky teraristiky a exotických zvířat je to zpráva sezony. Krajta písmenková, která z ostravských expozic na čas zmizela, je zpět a navíc v plné síle.

Její nové útočiště v pavilonu Tanganika bylo navrženo tak, aby vynikla její majestátnost i specifický způsob života.

„Návrat krajty písmenkové jsme plánovali delší dobu. Je to vizuálně velmi vděčné téma, protože tento hadí comeback po delší pauze návštěvníky vždy láká. Aktuálně se krajta zabydlela v expozici Noční Tanganika, kde má ideální podmínky,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

6 fotografií

Výběr pavilonu Noční Tanganika není náhodný. Krajty jsou aktivní především za soumraku a v noci, čemuž odpovídá i světelný režim v expozici.

Návštěvníci tak mají unikátní šanci vidět hada v momentě, kdy je přirozeně aktivní, nikoliv jen stočený v klubku během denního spánku.

„Krajta písmenková je největším hadem Afriky a v přírodě budí zasloužený respekt. V naší expozici se snažíme návštěvníkům ukázat nejen její velikost, ale i to, jak dokonale splývá s okolním prostředím díky své specifické kresbě, která jí dala jméno,“ vysvětlila Nováková s tím, že kresba na kůži připomíná nepravidelné písmo.

Pozor na prsty, varují chovatelé

I když je had od návštěvníků oddělen silným sklem, jeho přítomnost vyvolává silné emoce. Krajty písmenkové jsou známé svou útočnou povahou a bleskovými výpady. Ve volné přírodě dorůstají délky přes pět metrů a jejich stisk je pro kořist fatální.

V ostravské zoo se vylíhlo jedenáct krajt. Hned odmala jsou samostatné

„Je to zvíře, které v expozici dominuje. Chovatelé při manipulaci v teráriu musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Pro lidi je to fascinující pohled na evoluční dokonalost predátora, který v Africe nemá mnoho přirozených nepřátel,“ doplnila mluvčí zoo.

Krajta písmenková (Python sebae)

Velikost: Největší africký had, dorůstá délky 5 až 6 metrů.
Potrava: Živí se ptáky i savci. Velcí jedinci si troufnou i na antilopy, prasata bradavičnatá nebo krokodýly.
Zajímavost: Kořist neusmrcuje jedem, ale uškrcením (konstrikcí). Má mimořádně pružné čelisti, které jí dovolují polknout sousto mnohem širší, než je její hlava.
Kde ji najdete: V Zoo Ostrava obývá pavilon Tanganika (v části s obráceným světelným režimem).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky na Vyškovsku

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku. Hořelo na ploše 50krát 80 metrů a díky včasnému nahlášení se...

29. března 2026  8:57,  aktualizováno  8:57

Humpolec bude za 12 milionů korun rekonstruovat most v Kletečné

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku začne opravovat most přes Jankovský potok v Kletečné. Podle starosty Humpolce Petra Machka (Humpolec GO!) je oprava mostu největší...

29. března 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč

ilustrační snímek

Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a stáncích s občerstvením utratili rekordních 33 milionů korun,...

29. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence

29. března 2026  9:59

Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun

ilustrační snímek

Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů korun. Vedle běžné údržby, která se pohybuje v řádech...

29. března 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

29. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

V horách v Moravskoslezském kraji silničáři stále doporučují větší opatrnost

ilustrační snímek

V horských oblastech Moravskoslezského kraje silničáři stále doporučují řidičům větší opatrnost. Vozovky jsou mokré, ve vyšších polohách v Beskydech na...

29. března 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Co dělat v Praze v dubnu zdarma: Máme tipy na kulturu, hudbu i festival

Bezpečně na vodu je festival o plavbě, bezpečnosti na vodě a sdílení zkušeností.

Přemýšlíte, kam v dubnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na výstavy, komunitní večer s kytarou u ohně, festival na...

29. března 2026  9:03

Nárůst dopravy ve městech není výrazný, šanci na stavbu obchvatů to brzdí

Silnice I/11 je druhá nejdelší silnice první třídy v České republice. Dříve...

Města usilující o stavbu obchvatu na silnicích prvních tříd budou mít po posledním sčítání dopravy složitější pozici. Doprava totiž nenarostla o tolik, aby stát dospěl k závěru, že stavba obchvatů je...

29. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce

ilustrační snímek

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu....

29. března 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Do muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

Do městského muzea ve Frýdlantu na Liberecku se po restaurování vrátilo několik exponátů, které odkazují na řemeslnou historii města. Nejcennější z nich je...

29. března 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Nové volby v Lipníku na Mladoboleslavsku vyhrálo sdružení Společně pro Lipník

ilustrační snímek

Lipník na Mladoboleslavsku má po sobotních volbách nové zastupitelstvo, lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů...

29. března 2026  7:17,  aktualizováno  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.