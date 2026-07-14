Zoo Ostrava odchovává čtyři mláďata vzácných oslů onagerů. Jde o nejohroženější poddruh divokého asijského osla. V zahradě žije dvanáctičlenné stádo, které je tak nejpočetnější v Evropě. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková. V přírodě se vyskytuje jen okolo 1200 jedinců tohoto kriticky ohroženého zvířete.
"Přestože divoká populace vykazuje mírný nárůst, stále zůstává dobře vedený chov v zoologických zahradách zásadní pro jeho zachování na Zemi," řekla Nováková. Zahrada se chovu onagerů věnuje od roku 2014. Návštěvníci chovné stádo mohou pozorovat ve výběhu Persie při projížďce safari expresem. Stádo tvoří chovný samec, sedm samic a čtyři letošní mláďata.
"O všechna se příkladně starají jejich matky. Od začátku chovu se ostravské zoo podařilo odchovat už 24 mláďat, a Ostrava se tak řadí mezi úspěšné chovatele tohoto vzácného kopytníka," uvedla mluvčí.
Onager je ze všech pěti poddruhů asijského osla nejohroženější a jde o jedno z nejvzácnějších zvířat planety. Dříve tento kopytník obýval nížiny, pouště a polopouště od Íránu až po Afghánistán a Pákistán, dnes se vyskytuje již jen v Íránu, kde je častou obětí pytláctví a představuje konkurenci pro dobytek. Název onager byl odvozen z řečtiny a znamená v překladu divoký osel.
Safari expresem se návštěvníci mohou projet denně od 10:00 do 17:25. Jízda trvá asi 15 až 20 minut. Nástupiště je pod výběhem žiraf, v blízkosti expozice Tsavo a Mokřady. Safari expres projíždí třemi výběhy a zvířata lze často pozorovat z bezprostřední blízkosti.
"Projížďka začíná Afrikou, kde jsou k vidění žirafy Rothschildovy, antilopy losí, vodušky abok a pštrosi dvouprstí, pokračuje Persií se vzácnými onagery a daňky mezopotámskými a přejíždí se do Indie. Tento výběh je největší a žije v něm i nejvíce zvířat. Jde o stáda axisů indických, antilop jeleních, nilgau pestrých, jelínků vepřích a jelenů barasinga. I zde mohou návštěvníci vidět letošní přírůstky, pět mláďat axisů a dvě barasing," doplnila Nováková.