Ostravské valašky v zoo se těší z jehňat. Bílé ovečky mají tmavou srst

Dalibor Maňas
  6:12
V prosinci se ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoo narodilo několik jehňat. Tentokrát nemá ani jedno čistě bílou srst, jak je u tohoto plemene obvyklé, ale převládá u nich tmavé zbarvení.
Fotogalerie3

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025) | foto: Zoo Ostrava

Ovce domácí valaška patří k odolným plemenům. Bahnice nezřídka rodí mláďata v zimním období.

Jehňata jsou otužilá a od prvních dnů mohou pobývat venku. Zvládají i poměrně nízké teploty.

„Je ale důležité, aby byla po narození rychle osušena. Proto mají samice před porodem k dispozici suchý přístřešek, kde pár dní s čerstvě narozeným jehnětem zůstávají,“ uvedl inspektor chovu v ostravské Zoo Ivo Firla.

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Pak už ale pobývají společně se stádem venku, přístřešek však mohou využívat i nadále. Takto odchovaná zvířata jsou odolnější a lépe prospívají,“ vysvětlil.

V Zoo Ostrava v expozici Na statku se během prosince narodilo pět jehňat – dva beránci a tři ovečky.

„Beránci jsou dvojčata a přišli na svět nejdříve – 3. prosince. Následovaly dvě ovečky 5. a 9. prosince. Nejmladší ovečka se narodila 20. prosince,“ přiblížila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Jedno mládě se narodilo už na konci listopadu, ale nebylo životaschopné a krátce po porodu uhynulo.

„Valašky mají většinou bíle zbarvenou srst. Z pětice čerstvých mláďat ale není ani jedno bílé. Téměř celí černí jsou nejstarší beránci, jedna ovečka má bílé temeno a konec ocásku. Ostatní ovečky jsou pak hnědo-bíle strakaté,“ uvedla mluvčí.

Zoo Ostrava chová valašky od roku 2005. Za tuto dobu se bahnicím narodilo 88 mláďat, z nichž se podařilo odchovat 74.

„Na malé valašky i ostatní zvířata se můžete přijít podívat každý den. Zoo Ostrava je otevřená denně. Aktuální otvírací doba je od 9 do 16 hodin, pokladny, vstup a pavilony se uzavírají v 15 hodin. Až do konce března platí mimosezonní zlevněné vstupné,“ upozornila mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025

Na příjezdové silnici od Písku do Smrkovic stojí teplárna, v jejímž areálu je...

V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a Český Krumlov drží prakticky všechny poplatky beze změny, jiná města hlásí úpravy. Tábor zvyšuje cenu...

4. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Produkce komunálního odpadu ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně vzrostla

ilustrační snímek

Produkce komunálního odpadu ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně vzrostla o 22.767 tun téměř na 284.319 tun. Obdobný trend předloni vykázalo dalších 11...

4. ledna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel

V Ústí nad Labem hořela stavební buňka. (3. ledna 2026)

V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo vyjelo několik hasičských jednotek. Jeden člověk požár nepřežil. Příčinu zjišťuje policie.

4. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Města na Třebíčsku letos dokončí stavby dětských skupin za více než 100 mil. Kč

ilustrační snímek

Tři města na Třebíčsku dokončují stavby objektů pro dětské skupiny celkem za více než 100 milionů korun. Připravují se tím i na možný růst počtu obyvatel kvůli...

4. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V sudu s laškovnicí i kořalky pro děti. Historici zmapovali, kde a jak se pilo

Na trase komentované vycházky nechybělo ani žďárské náměstí. Na něm, zhruba v...

Nejen popíjením piva trávili v minulosti čas návštěvníci hospod, náleven a dalších podniků v dnešním Žďáře nad Sázavou. Konzumaci oblíbeného pití si často zpestřovali hraním kuželek, biliáru, tancem,...

4. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Trstěnicích u Chebu, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

4. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)

Olomoucké arcibiskupství opraví Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Ve špatném stavu je balkon pavilonu zhotovený z litiny. Celkové...

4. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Ostrov chce lidem ušetřit náklady na elektřinu. Pomůže mu v tom slunce

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Město Ostrov na Karlovarsku chystá instalaci solární elektrárny na městském bytovém domě. V budově s téměř 40 byty bude společné odběrné místo a nájemníci by ročně mohli ušetřit až třetinu nákladů za...

4. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

4. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Osm obrazů Tance smrti ukradených z kostela v Kryštofově Údolí policie našla

ilustrační snímek

Policii se podařilo nalézt osm olejomaleb Tance smrti ukradených někdy před Vánoci z kostela svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí na Liberecku. Na webu o tom...

4. ledna 2026  7:59,  aktualizováno  7:59

První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

Pardubické zdymadlo

Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství...

4. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Hasiči v noci vyjížděli k požáru chalupy v Jablonci n.N., jeden člověk se zranil

HasiÄŤi v noci vyjĂ­ĹľdÄ›li k poĹľĂˇru chalupy v Jablonci n.N., jeden ÄŤlovÄ›k se zranil

Hasiči na Jablonecku vyjížděli v noci na dnešek k požáru roubené chalupy v Jablonci nad Nisou. Oheň dům z velké části zničil. Záchranáři na místě ošetřili...

4. ledna 2026  7:38,  aktualizováno  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.