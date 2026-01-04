Ovce domácí valaška patří k odolným plemenům. Bahnice nezřídka rodí mláďata v zimním období.
Jehňata jsou otužilá a od prvních dnů mohou pobývat venku. Zvládají i poměrně nízké teploty.
„Je ale důležité, aby byla po narození rychle osušena. Proto mají samice před porodem k dispozici suchý přístřešek, kde pár dní s čerstvě narozeným jehnětem zůstávají,“ uvedl inspektor chovu v ostravské Zoo Ivo Firla.
„Pak už ale pobývají společně se stádem venku, přístřešek však mohou využívat i nadále. Takto odchovaná zvířata jsou odolnější a lépe prospívají,“ vysvětlil.
V Zoo Ostrava v expozici Na statku se během prosince narodilo pět jehňat – dva beránci a tři ovečky.
„Beránci jsou dvojčata a přišli na svět nejdříve – 3. prosince. Následovaly dvě ovečky 5. a 9. prosince. Nejmladší ovečka se narodila 20. prosince,“ přiblížila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Jedno mládě se narodilo už na konci listopadu, ale nebylo životaschopné a krátce po porodu uhynulo.
„Valašky mají většinou bíle zbarvenou srst. Z pětice čerstvých mláďat ale není ani jedno bílé. Téměř celí černí jsou nejstarší beránci, jedna ovečka má bílé temeno a konec ocásku. Ostatní ovečky jsou pak hnědo-bíle strakaté,“ uvedla mluvčí.
Zoo Ostrava chová valašky od roku 2005. Za tuto dobu se bahnicím narodilo 88 mláďat, z nichž se podařilo odchovat 74.
„Na malé valašky i ostatní zvířata se můžete přijít podívat každý den. Zoo Ostrava je otevřená denně. Aktuální otvírací doba je od 9 do 16 hodin, pokladny, vstup a pavilony se uzavírají v 15 hodin. Až do konce března platí mimosezonní zlevněné vstupné,“ upozornila mluvčí.