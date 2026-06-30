Zoo Ostrava po 15 letech odchovala první mládě korunáče Sclaterova

Ostravské zoologické zahradě se po 15 letech podařilo odchovat první mládě korunáče Sclaterova, který v zahradě obývá průchozí Voliéru Papua. Korunáči jsou mohutní novoguinejští holubi charakterističtí modrofialovým zbarvením a výraznou chocholkou na hlavě. S jejich chovem zoo začala v roce 2011 a odchov mláďat je poměrně náročný. Novinářům to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Současný chovný pár tvoří sedmiletý samec původem ze zoo v Kodani a mladá samice ze zoologické zahrady v německém Duisburgu. "Samici jsme získali v roce 2024, kdy byla teprve rok stará. Vzhledem k jejímu nízkému věku byli oba ptáci dlouho odděleni a postupně si na sebe zvykali přes pletivovou stěnu. Samci mohou být velmi nevyzpytatelní, proto bylo důležité, aby se seznamovali bezpečně a nemohli si vzájemně ublížit,“ řekl inspektor chovu ptáků Vojtěch Bonczek.
Pár ošetřovatelé úspěšně spojili loni na jaře. Následovala první hnízdění a pokusy o odchov mláděte, pár však zpočátku nebyl úspěšný. "Do hnízdění jsme přesto nikdy nezasahovali. Korunáči jsou dlouhověcí ptáci a potřebují získat zkušenosti, aby byl odchov úspěšný," řekl Bonczek.
Rodiče se na hnízdě střídají a jejich výměna musí být co nejrychlejší, aby mládě zejména v prvních dnech života neprochladlo. Dalším úskalím je správné krmení takzvaným holubím mlékem, které se rodičům vytváří přibližně během prvních dvou týdnů po vylíhnutí mláděte. Poté mládě postupně přechází na pevnou stravu. Letos bylo hnízdění úspěšné, mládě už opustilo hnízdo a jeho rodiče ho vodí ze zázemí do průchozí voliéry.
"Odchov mláďat korunáčů není jednoduchý. Tito ptáci jsou obecně velmi citliví na stres během hnízdění. Jejich mláďata jsou proto v lidské péči poměrně vzácná. Chovu korunáče Sclaterova se aktuálně věnuje 27 zoologických zahrad v Evropě, avšak za poslední rok zaznamenaly odchov mláďat pouze čtyři instituce, mezi nimi poprvé i Zoo Ostrava," řekla mluvčí.
Největšího holuba světa v přírodě ohrožuje hlavně ztráta přirozeného prostředí a také lovci. Korunáči tráví mnoho času sběrem potravy na zemi, hnízdí však v korunách stromů. Živí se především ovocem a drobnými bezobratlými.