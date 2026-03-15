V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Dalibor Maňas
  14:52aktualizováno  14:52
Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé, tajuplné jihoamerické ryby, kterým se pro jejich vzhled a skrytý způsob života přezdívá „černí duchové“.
Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si schopnost vysílat slabé elektrické signály. Ty jim slouží jako radar k orientaci v temné vodě i ke komunikaci s ostatními „duchy". Na fotce vidíte jednoho z dospělých jedinců v pavilonu Malá Amazonie.

Úspěch ostravské zahrady je o to cennější, že rodiče těchto mláďat patří k „uprchlíkům“, kteří v Ostravě našli domov po ničivém tornádu na jižní Moravě.

„Je to pro nás obrovská radost. Jedná se o prvoodchov nejen v Ostravě, ale i v rámci všech zoologických zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoo. Tento úspěch je vzácný i na mezinárodní úrovni,“ vysvětluje zooložka Zoo Ostrava Markéta Rejlková.

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si schopnost vysílat slabé elektrické signály. Ty jim slouží jako radar k orientaci v temné vodě i ke komunikaci s ostatními „duchy“. Na fotce vidíte jednoho z dospělých jedinců v pavilonu Malá Amazonie.

Příběh ostravských nožovek začal dramaticky v roce 2021. Pět dospělých jedinců tehdy zoo narychlo přijala ze Zoo Hodonín, kterou zdevastovalo tornádo.

Akvárium tam bylo poškozeno natolik, že muselo být zbouráno.

Ryby o velikosti kolem 30 centimetrů našly nový domov v pětitisícilitrové nádrži v Ostravě, kde se k nim později přidal ještě jeden jedinec od soukromého chovatele.

Klíčový zlom nastal na jaře 2025. „Pozorovali jsme zvýšenou aktivitu a vzájemné interakce. Samotné tření jsme sice neviděli, ale snažili jsme se ho podpořit častými výměnami vody a vytvořením vhodných úkrytů mezi kameny a kořeny,“ popisuje Rejlková.

První dvě mláďata objevili chovatelé v březnu při čištění nádrže. Byla necelý centimetr velká, ještě nevybarvená a urputně se schovávala před světlem.

Pokud se chystáte do Zoo Ostrava, je dobré si do pavilonu Malá Amazonie vzít baterku, stačí klidně i ta v mobilu – abyste v temných koutech akvária snáze zahlédli ten pověstný bílý kmitající ocásek!

„Museli jsme je přemístit do menší nádržky a krmit živou potravou. Rostla neuvěřitelně rychle. Koncem dubna už měřila šest centimetrů a vypadala jako dokonalé zmenšeniny svých rodičů,“ říká zooložka s tím, že hladová mláďata musela brzy přejít na vydatnější stravu, například žížaly.

V listopadu 2025 pak následovala další dvě mláďata, která už nyní mohou obdivovat i návštěvníci.

Nožovky běločelé (Apteronotus albifrons) jsou fascinující tvorové. Mají protáhlé tělo bez hřbetní ploutve, zato s dlouhým vlnícím se lemem na spodní straně, který jim umožňuje plavat stejně obratně vpřed i vzad. Protože žijí v kalných vodách a jsou aktivní hlavně v noci, orientují se pomocí slabých elektrických signálů.

„Aktuálně jsou v expozici k vidění dvě listopadová mláďata. Měří kolem deseti centimetrů a mají už typické černé zbarvení s bílými pásky na ocase. Najít je pod kořeny v přítmí pavilonu vyžaduje trochu trpělivosti, jsou to skutečně takoví malí černí duchové,“ uzavírá Markéta Rejlková.

Dospělé ryby zatím zůstávají v chovatelském zázemí, kde mají klid na další možné rozmnožování. Zájemci o návštěvu mají šanci denně od 9 do 18 hodin, pavilony se však uzavírají o hodinu dříve.

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  15:47

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

15. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

