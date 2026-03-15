Úspěch ostravské zahrady je o to cennější, že rodiče těchto mláďat patří k „uprchlíkům“, kteří v Ostravě našli domov po ničivém tornádu na jižní Moravě.
„Je to pro nás obrovská radost. Jedná se o prvoodchov nejen v Ostravě, ale i v rámci všech zoologických zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoo. Tento úspěch je vzácný i na mezinárodní úrovni,“ vysvětluje zooložka Zoo Ostrava Markéta Rejlková.
Příběh ostravských nožovek začal dramaticky v roce 2021. Pět dospělých jedinců tehdy zoo narychlo přijala ze Zoo Hodonín, kterou zdevastovalo tornádo.
Akvárium tam bylo poškozeno natolik, že muselo být zbouráno.
Ryby o velikosti kolem 30 centimetrů našly nový domov v pětitisícilitrové nádrži v Ostravě, kde se k nim později přidal ještě jeden jedinec od soukromého chovatele.
Klíčový zlom nastal na jaře 2025. „Pozorovali jsme zvýšenou aktivitu a vzájemné interakce. Samotné tření jsme sice neviděli, ale snažili jsme se ho podpořit častými výměnami vody a vytvořením vhodných úkrytů mezi kameny a kořeny,“ popisuje Rejlková.
Rychlíci z temnoty
První dvě mláďata objevili chovatelé v březnu při čištění nádrže. Byla necelý centimetr velká, ještě nevybarvená a urputně se schovávala před světlem.
Dobrá rada
Pokud se chystáte do Zoo Ostrava, je dobré si do pavilonu Malá Amazonie vzít baterku, stačí klidně i ta v mobilu – abyste v temných koutech akvária snáze zahlédli ten pověstný bílý kmitající ocásek!
„Museli jsme je přemístit do menší nádržky a krmit živou potravou. Rostla neuvěřitelně rychle. Koncem dubna už měřila šest centimetrů a vypadala jako dokonalé zmenšeniny svých rodičů,“ říká zooložka s tím, že hladová mláďata musela brzy přejít na vydatnější stravu, například žížaly.
V listopadu 2025 pak následovala další dvě mláďata, která už nyní mohou obdivovat i návštěvníci.
Jak najít „ducha“ v akváriu?
Nožovky běločelé (Apteronotus albifrons) jsou fascinující tvorové. Mají protáhlé tělo bez hřbetní ploutve, zato s dlouhým vlnícím se lemem na spodní straně, který jim umožňuje plavat stejně obratně vpřed i vzad. Protože žijí v kalných vodách a jsou aktivní hlavně v noci, orientují se pomocí slabých elektrických signálů.
„Aktuálně jsou v expozici k vidění dvě listopadová mláďata. Měří kolem deseti centimetrů a mají už typické černé zbarvení s bílými pásky na ocase. Najít je pod kořeny v přítmí pavilonu vyžaduje trochu trpělivosti, jsou to skutečně takoví malí černí duchové,“ uzavírá Markéta Rejlková.
Dospělé ryby zatím zůstávají v chovatelském zázemí, kde mají klid na další možné rozmnožování. Zájemci o návštěvu mají šanci denně od 9 do 18 hodin, pavilony se však uzavírají o hodinu dříve.