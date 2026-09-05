Ostravská zoo vypustila do přírody desítky supů a v září chystá jejich den

Dalibor Maňas
  7:12aktualizováno  7:12
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Čtveřice mláďat supů mrchožravých, dvě původní a dvě přidaná, spolu v ostravské...

Čtveřice mláďat supů mrchožravých, dvě původní a dvě přidaná, spolu v ostravské zoo vycházejí překvapivě nadmíru dobře. (31. července 2026) | foto: Lenka Juříková, Zoo Ostrava

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První sup mrchožravý odchovaný v ostravské zoologické zahradě
První sup mrchožravý odchovaný v ostravské zoologické zahradě
8 fotografií
Ostravská zoo se v sobotu 5. září zapojí do oslav Mezinárodního dne pro supy. Návštěvníkům nabídne program, dětské kvízy i speciální komentovanou prohlídku zakončenou krmením dravců. Akce má za cíl upozornit na roli těchto ohrožených mrchožroutů v přírodě a představit záchranné projekty, díky kterým už Zoo Ostrava vypustila do volné přírody téměř čtyři desítky supů.

První sobota v září patří v mnohých zoologických zahradách a ochranářských organizacích supům. Tito mrchožrouti totiž zbavují přírodu rozkládajících se mršin, ale patří vinou člověka k ohroženým druhům.

„Na alarmující úbytek těchto dravců každoročně upozorňuje speciální mezinárodní akce, ke které se přidávají i mnohé české a slovenské zoologické zahrady, včetně Zoo Ostrava. V sobotu 5. září se tak mohou zájemci těšit na pestrý supí program,“ pozvala zájemce mluvčí zoo Šárka Nováková.

Pomoci supům může i každý návštěvník. „V sobotu i v kterýkoli jiný den v roce pěti korunami ze vstupu. Součástí programu bude i speciální komentovaná prohlídka zaměřená na supy,“ uvedla mluvčí.

Čtveřice mláďat supů mrchožravých, dvě původní a dvě přidaná, spolu v ostravské zoo vycházejí překvapivě nadmíru dobře. (31. července 2026)
Odchov supa mrchožravého byl v ostravské zoologické zahradě letos až raritně úspěšný. (31. července 2026)
Neobvyklého hosta, supa bělohlavého, zachytila kamera na skládce v Životicích u Nového Jičína.
První sup mrchožravý odchovaný v ostravské zoologické zahradě
8 fotografií

Během sobotního programu budou pro děti od 11 do 16 hodin u voliér supů připraveny supí aktivity a kvízy.

„Ve 13 hodin proběhne mimořádná komentovaná prohlídka zaměřená na supy a další mrchožrouty. Zakončena bude ve voliéře La Pampa krmením kondorů,“ popsala mluvčí.

Supi jsou nejohroženější skupinou ptáků. „Ohroženo je kolem 70 procent druhů. Tito dravci byli v minulosti pronásledováni, protože lidé věřili, že dokážou ulovit jehňata, nebo dokonce malé děti. Přestože bylo mnohokrát potvrzeno, že tak nečiní, předsudky vůči nim bohužel přetrvávají. V důsledku ilegálního zabíjení nebo kladení otrávených návnad byli na mnohých místech dokonce vyhubeni,“ popsala Nováková.

Pomoc supům

V Evropě se vyskytují čtyři druhy supů – sup bělohlavý, hnědý, mrchožravý a orlosup bradatý. „Jejich populace čítají jen několik set až několik tisíc párů. Díky přísné ochraně a mezinárodním projektům se daří supy na původní místa postupně navracet,“ upozornila Nováková.

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Velký podíl na tom mají zoologické zahrady, které pro záchranné projekty bezplatně poskytují přirozeně odchované ptáky k vypuštění do volné přírody.

„Tak je naplňován jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tedy přispět k zachování biologické rozmanitosti,“ naznačila mluvčí.

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Zoo Ostrava chová všechny druhy evropských supů a jednoho afrického – supa kapucína, který patří ke kriticky ohroženým druhům.

„Většina z nich se zde i úspěšně rozmnožuje a díky tomu zoo bezplatně poskytuje mladé supy pro vypuštění do přírody za účelem posílení a obnovení divoké evropské populace. Celkem to k září 2026 bylo již 38 jedinců: 26 orlosupů bradatých, pět supů hnědých, pět supů mrchožravých a dva supi bělohlaví,“ vyjmenovala mluvčí.

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