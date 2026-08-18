VIDEO: Přes zákaz krmili v zoo zvířata, dítě mohlo spadnout do výběhu

Josef Gabzdyl
  8:22aktualizováno  8:22
Sledovat Metro na Googlu
Chovatelé v ostravské zoologické zahradě takřka propadají skepsi a zoufalství. Navzdory zákazovým cedulím a mnohaletému připomínání, aby návštěvníci nekrmili zvěř, to mnozí stále nerespektují. Zoo to doložila i videem, ze kterého je navíc patrné, jak lidé nejen nepovoleně krmí opice, ale současně ohrožují také dítě.

Záběry od návštěvníků zoo vznikly v pátek 7. srpna u výběhu mandrilů, tedy největších a nejbarevnějších opic na světě. Dokládají, že někteří lidé se chovají značně hazardérsky – ke zvěři, ale také vůči sobě. A dětem.

„Ze záběrů je patrné, že tito návštěvníci ohrozili nejen zvířata, ale navíc i dítě, které posazené na zábradlí výběhu mohlo snadno spadnout a vážně se zranit,“ upozornila mluvčí zoo Šárka Nováková.

Skupinka lidí také házela do výběhu nějaké krmení. „Jiní návštěvníci je oslovili a nabádali, že tak nemají činit. Nejenže je krmiči ignorovali, ještě je zahrnuli i nevybíravými nadávkami,“ vylíčila mluvčí zoo.

Dodala, že ve skupině mandrilů, kteří patří k ohroženým druhům, je čerstvě narozené mládě. „Takže hrozilo, že na následky pozření nevhodného krmení uhyne jeho matka,“ podotkla mluvčí zařízení, které loni navštívilo přes 600 tisíc lidí.

„Je to pořád dokola. Někteří nedodržují stanovená pravidla,,“ dodala mluvčí. A upozornila, že takoví lidé pro své potěšení hazardují se životy zvířat: „Podáním nevhodné potravy jim mohou způsobit obrovská muka, nezřídka i smrt.“

Ztráty se někdy ani nedají vyčíslit

Ačkoliv leckomu může připadat, že jsou některá zvířata hladová, v žádném případě to není pravda.

Vedoucí zoologického oddělení Jana Pluháčková navíc připomněla, že mezi chovanými zvířaty mají v Ostravě řadu velmi vzácných druhů, které jsou v přírodě ohrožené vyhubením. Někdy jsou tyto druhy vzácné i v zoologických zahradách, kde žije jen pár jedinců.

„A když kvůli nevhodnému krmení návštěvníky uhyne jedna z mála samic, která je schopná odchovávat mláďata, je to ztráta obrovská, která se ani nedá vyčíslit. Trpět důsledkem nevhodného krmení by ale neměla žádná zvířata, vzácná ani ta běžně chovaná,“ zdůraznila chovatelka Pluháčková.

Mluvčí Nováková upozornila, že místem, kde lze zvěř krmit, zůstává expozice Na statku, kde jsou například kozy a ovce. I tam však lidé musí využívat speciálních granulí z prodejních automatů.

Březí losici nejspíš otrávili návštěvníci, zoo ukázala drastické snímky

„Ale pozor, tyto granule jsou určené pouze jim. Během teplé části roku je možné jinými granulemi nakrmit i ryby v rybnících pod výběhy afrických zvířat,“ vysvětlila mluvčí.

S podobným nešvarem se potýkají všechna podobná tuzemská zařízení. Například v roce 2023 uhynula v zoo v jihočeské Hluboké nad Vltavou březí samice losa evropského. Následná pitva ukázala, že se nejspíše otrávila nevhodným jídlem, které zvířatům někdo hodil do výběhu. A minulý rok ze stejného důvodu zemřela v chebské minizoo lama alpaka.

Chléb a rohlíky způsobují například u přežvýkavců kvašení v žaludku, nadýmání a těžké koliky, sladkosti pak zase zvěři ničí játra, ledviny a trávicí trakt. Už vyloženým jedem jsou plesnivé nebo nahnilé potraviny.

24. ledna 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

ilustrační snímek

Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé,...

18. srpna 2026  9:42

Do Německa přichází Activate

18. srpna 2026  9:40

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

18. srpna 2026  9:25

Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)

Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a...

18. srpna 2026  9:22

Bozankaya posiluje v Praze a zrychluje expanzi v Evropě

18. srpna 2026  9:21

Zendure zahajuje v Evropě Sluneční výprodej: ušetřete až 30 % na inteligentních úložných systémech SolarFlow

18. srpna 2026  9:01

V Beatu míří na střední školy - Čtenářský deník V Beatu 1

18. srpna 2026

Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách

ilustrační snímek

Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní ordinaci. Ta se nachází v ulici Máchova, v místě, kde dříve fungoval Šatník Oblastní charity Havlíčkův Brod.

18. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

Vrch Bořeň.

Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné...

18. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

18. srpna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.