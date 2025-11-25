Jedná se o záměr navýšení zpracovávaných stavebních odpadů ze současných 2,5 tisíc tun na 30 tisíc tun za rok. Firma chce vedle demoličních materiálů jako cihly, beton nebo asfalt nově v menší míře pracovat i s kořenovými systémy.
Starosta Vratimova Martin Čech potvrdil, že město podalo proti rozhodnutí kraje odvolání na ministerstvo životního prostředí. „Zpracování odpadů pro jejich další využití vnímáme pozitivně, ale chceme důkladné vyhodnocení možného dopadu na obyvatele,“ vysvětlil.
Obává se zvýšení prašnosti, hluku a dopravního zatížení. „Například po komunikaci vedoucí z areálu by mělo po rozšíření provozu jezdit o 60 nákladních aut denně více než doposud,“ uvedl Čech.
V odvolání nadřízenému orgánu město žádá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle procesu EIA.
Hejtmanství však považuje posouzení záměru v celém rozsahu zákona za neúčelné. „Krajský úřad vycházel z řady podkladů, jejichž součástí byla i rozptylová a hluková studie. Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví neměla k záměru připomínky,“ vysvětlovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
Jednatel firmy Rekultivace-Recyklace Pavel Skulina nechtěl odvolání Vratimova komentovat. „Počkám na závěr ministerstva. To nám přiznalo na tento projekt dotaci,“ zdůraznil.
Recyklační dvůr firma provozuje ve Vratimově pět let a chce stavět i kancelářskou halu.